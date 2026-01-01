Replikačný hosting

Nasaďte aplikácie vytvorené pomocou Replit v priebehu niekoľkých minút

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting replit

Jednoduché mesačné ceny, žiadne skryté poplatky

Nasaďte aplikácie, ktoré vytvoríte s Replitom, na spoľahlivý hosting určený pre produkčné prostredie. Vyskúšajte si to s dôverou vďaka našej 30-dňovej záruke vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Rýchlejšie odosielanie projektov Replit do produkcie

Preneste aplikácie a prototypy, ktoré vytvoríte v Replite, z pracovného priestoru do produkcie bez zmeny vášho balíka. Odošlite svoj kód Node.js do Hostingeru a spustite ho s nastavením, ktoré zjednodušuje nasadenie, takže váš projekt bude spustený bez dodatočnej konfigurácie alebo práce so serverom. Po nasadení vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej tak, aby zostala stabilná aj pri záťaži. Získate spoľahlivú prevádzku, priestor na škálovanie a menej času stráveného údržbou serverov, takže sa môžete sústrediť na kód, na ktorom záleží.
hosting replit

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Najčastejšie otázky o replikačnom hostingu

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Replit.
Znamená to nasadenie aplikácie alebo stránky Node.js, ktorú ste vytvorili v Replite, na produkčný server, ku ktorému majú prístup skutoční používatelia. To je dôležité, pretože Replit je skvelý na vytváranie, ale produkčný hosting vám dáva kontrolu nad dobou prevádzkyschopnosti, doménami a správaním pri nasadení.
S VPS spravujete OS, runtime Node.js, bezpečnostné záplaty a spracovanie procesov sami. S hostingom Node.js od Hostinger sa runtime a infraštruktúra spravujú za vás, takže môžete aplikáciu nasadiť bez práce so správcom servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z vetvy, ktorú chcete spustiť. Aktualizácie je možné nasadiť z GitHubu bez toho, aby bol repozitár verejne dostupný.
Ak vaša aplikácia prekročí limity vášho plánu, môže byť obmedzená limitmi zdrojov, kým neaktualizujete. Neúčtujeme si prekvapivé poplatky za prekročenie limitu za nárasty návštevnosti; hlavným obmedzením je kapacita zahrnutá vo vašom pláne.
Nahrajte svoju aplikáciu na GitHub, pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte ho. Ak presúvate aplikáciu z lokálneho počítača alebo iného hostiteľa, pred prepnutím prevádzky sa uistite, že verzia vášho Node, premenné prostredia a príkaz Start zodpovedajú aplikácii.

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