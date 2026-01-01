Hosting remixov

Rýchlejšie nasadzovanie aplikácií Remix na Hostingeri

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting remixov

Jednoduché mesačné ceny, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoju aplikáciu Remix s dôverou na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkciu. Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Remix hosting vytvorený pre rýchlosť

Nasaďte svoju Remix aplikáciu na Node.js hosting bez dodatočného nastavovania. Spustite svoj kód a vaše trasy, zavádzače a akcie budú bežať v prostredí pripravenom na server, ktoré je vytvorené pre full-stack webové aplikácie. Váš projekt zostáva na spravovanej infraštruktúre s dostupnou dobou prevádzky a priestorom na rast, ktorý produkčná prevádzka potrebuje. To znamená menej času na údržbu servera a viac času na budovanie funkcií pre používateľov.
hosting remixov

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Remixov

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Remix.
Hosting Remixu znamená nasadenie aplikácie Remix v prostredí Node.js, ktoré dokáže spúšťať svoj serverový kód a obsluhovať skutočnú prevádzku. Je to dôležité, pretože Remix potrebuje behové prostredie, ktoré podporuje kompletné spracovanie požiadaviek, nielen hosting statických súborov.
S VPS si spravujete OS, verziu Node, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. S naším Remix hostingom sa runtime a nastavenie servera postarajú za vás, takže môžete nasadiť aplikáciu bez údržby zariadenia.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Budúce odoslania môžu spustiť nové zostavenia rovnakým spôsobom ako pre verejné repozitáre.
Neexistujú žiadne prekvapivé poplatky za prekročenie limitu. Ak vaša aplikácia prekročí limity zahrnuté v pláne, budete musieť prejsť na vyšší plán alebo upraviť spotrebu, aby služba mohla naďalej fungovať v rámci pridelených zdrojov.
Odošlite svoj Remix projekt na GitHub, pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte požadovanú vetvu. Ak migrujete z iného hostiteľa, ponechajte kód aplikácie a premenné prostredia a po otestovaní presmerujte prevádzku na nové nasadenie.

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