Hosting routera React

Nasaďte aplikácie React Router v priebehu niekoľkých minút, nie hodín

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting routera React

Jednoduché ceny za hosting React Routeru

Hostujte svoju aplikáciu React Router na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Nasaďte ju s dôverou a ak vám nebude vyhovovať, naša 30-dňová záruka vrátenia peňazí vás kryje.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Aplikácie React Router, ktoré zostávajú rýchle

Nasaďte svoju aplikáciu React Router s nastavením, ktoré zodpovedá vášmu spôsobu práce. Preneste svoj kód na hosting Node.js a spúšťajte trasy, zavádzače a serverovú logiku bez dodatočnej konfigurácie, aby sa lokálny vývoj presunul do produkčného prostredia s menšími problémami. Vaša aplikácia zostáva na spravovanej infraštruktúre vybudovanej na zvládanie prevádzky a spoľahlivé udržiavanie online. To vám dáva menej úloh nasadenia, ktoré musíte spravovať, a viac času na sústredenie sa na vaše používateľské rozhranie, tok údajov a zmeny produktu.
hosting routera React

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu routerov React

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o službách hostingu routerov React.
Hosting React Routeru znamená nasadenie aplikácie React, ktorá používa React Router, aby mohla bežať v produkčnom prostredí a slúžiť skutočným používateľom. Je to dôležité, pretože smerovanie na strane klienta vyžaduje hostiteľa pripraveného na Node.js, ktorý dokáže správne poskytovať aplikáciu pri priamom načítaní a obnovení URL.
S VPS si spravujete OS, verziu Node, nastavenie procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. S hostingom Hostinger Node.js sa o túto prácu servera postará za vás, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu namiesto údržby zariadenia.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a potom nasaďte aktualizácie z požadovanej vetvy. Aktualizácie je možné stiahnuť z GitHubu bez toho, aby bolo repozitár verejné.
Áno, hostingové plány majú definované limity zdrojov a ak ich vaša aplikácia prekročí, možno budete musieť prejsť na upgrade. Neexistujú žiadne prekvapivé poplatky za prekročenie limitu v prípade nárastu návštevnosti, ale trvalé vysoké využívanie môže vyžadovať vyšší plán.
Stiahnite aplikáciu na GitHub alebo importujte existujúci repozitár, potom ju pripojte k Hostingeru a nasaďte ju. Ak sa presúvate z iného hostiteľa, nastavte nastavenia zostavenia a spustenia na aktuálnu aplikáciu Node.js a pred spustením overte premenné prostredia.

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