React hosting
Nasadiť aplikácie React do produkcie s webhostingom Node.js
Jednoduchá mesačná cena, žiadne skryté poplatky
Výhody Businessu
Všetko v Business a navyše:
Výhody Businessu
Všetko v Business a navyše:
Navrhnuté pre spôsob, akým React škáluje
Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.
1. Pripojte svoj projekt
Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.
2. Okamžité nasadenie
Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.
3. Spravujte a škálujte
Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.