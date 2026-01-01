Hosting balíkov

Rýchlejšie nasadzovanie aplikácií vytvorených pomocou Parcel na Hostingeri

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting balíkov

Jednoduché stanovenie cien, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoje aplikácie vytvorené pomocou Parcel s dôverou na spoľahlivom hostingu Node.js. Každý plán obsahuje 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete vyskúšať bez rizika.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Rýchlejšie zostavenie prepravného balíka

Preneste kód, ktorý ste zbalili s Parcel, z lokálnych zostavení do aktívneho nasadenia bez zmeny pracovného postupu. Hosting Node.js od Hostinger poskytuje vašej aplikácii jednoduchú cestu do produkčného prostredia, takže môžete projekt, ktorý ste vytvorili, odoslať s menším počtom krokov nastavenia a nasadenia. Akonáhle je online, vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre navrhnutej pre pracovné zaťaženie Node.js s pokrytím prevádzkyschopnosti a škálovania podľa rastúcej prevádzky. Strávite menej času údržbou servera a viac času vylepšovaním kódu a funkcií, ktoré sú dôležité.
hosting balíkov

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hosťovaní balíkov

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o službách hostingu balíkov.
Hosting balíkov znamená nasadenie aplikácie Node.js alebo stránky, ktorú ste vytvorili pomocou Parcelu, na živý server, aby k nej mali používatelia prístup. Je to dôležité, pretože váš projekt potrebuje runtime, správu procesov a sieťový prístup mimo vášho lokálneho počítača.
S VPS si sami spravujete server, aktualizácie OS, verziu Node a nastavenie nasadenia. S naším Node.js hostingom je prostredie spravované za vás, takže sa sústredíte na aplikáciu namiesto údržby servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Aktualizácie je potom možné stiahnuť z Gitu rovnako ako v prípade verejného repozitára.
Plány zahŕňajú definované limity zdrojov a ak vaša aplikácia prekročí tieto limity, možno budete musieť prejsť na upgrade, než platiť prekvapivé poplatky za prekročenie limitu. Ak sa prevádzka stane trvalou alebo náročnou na zdroje, je lepšie prejsť na väčší plán skôr, ako klesne výkon.
Odošlite svoj projekt na GitHub alebo ho nahrajte z lokálneho prostredia, potom pripojte repozitár a nastavte príkazy na zostavenie a spustenie. Ak migrujete z iného hostiteľa, ponechajte rovnakú verziu Node.js a premenné prostredia, aby ste znížili náročnosť nastavenia.

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