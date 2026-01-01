Hosting Nuxt

Nasadenie aplikácií Nuxt za minúty, nie hodiny

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
nuxt hosting

Jednoduché ceny hostingu Nuxt, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoju aplikáciu Nuxt s dôverou na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Každý plán obsahuje 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ju môžete vyskúšať bez rizika.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre spôsob škálovania Nuxtu

Nasaďte svoju aplikáciu Nuxt na hosting Node.js od spoločnosti Hostinger bez dodatočného nastavovania. Nahrajte svoj kód a váš projekt bude bežať v prostredí Node.js, ktoré podporuje vykresľovanie na strane servera, trasy API a tok zostavovania, ktorý váš stack očakáva. Vaša aplikácia sa dá ľahko spravovať aj napriek rastúcej prevádzke, s dostatkom prevádzkyschopnosti a zdrojov na zvládnutie skutočného využitia. To vám poskytuje priamu cestu od vývoja po produkciu s kratším časom stráveným údržbou servera.
nuxt hosting

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Najčastejšie otázky o hostingu Nuxt

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Nuxt.
Nuxt hosting je produkčné prostredie na spúšťanie Nuxt aplikácií vrátane runtime prostredia Node.js a nastavenia nasadenia, ktoré potrebujú. Je to dôležité, pretože statický hosting súborov sám o sebe nepokrýva vykresľovanie na strane servera, trasy API ani iné serverové funkcie, ktoré môže vaša Nuxt aplikácia používať.
Pri bežnom VPS hostingu si server, aktualizácie OS, verziu Node.js, správcu procesov a zabezpečenie spravujete sami. Pri našom Nuxt hostingu sa o túto vrstvu infraštruktúry staráme za vás, takže aplikáciu nasadíte a spustíte bez údržby celého serverového stacku.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a vyberte vetvu, ktorú chcete nasadiť. Následne je možné nasadiť aktualizácie z nových push-ov rovnako ako v prípade verejného repozitára.
Prevádzka je obmedzená zdrojmi vášho plánu, takže ak vaša aplikácia Nuxt prekročí ich kapacitu, možno budete musieť prejsť na vyšší štandard. Pri bežnom používaní neúčtujeme žiadne prekvapivé poplatky za prekročenie limitu, ale dlhodobo vysoká prevádzka si môže vyžadovať väčší plán.
Aplikáciu Nuxt môžete presunúť tak, že projekt odošlete na GitHub, pripojíte repozitár a nasadíte ho na Hostinger. Ak už máte inde spustenú aplikáciu, uveďte tu rovnakú kódovú základňu a podľa potreby aktualizujte všetky premenné prostredia alebo nastavenia zostavenia.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.