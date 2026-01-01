Nextjs webhosting

Nasaďte aplikácie Next.js za pár minút, nie za hodiny

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
nextjs hosting

Next.js hostingové plány s jednou jasnou mesačnou cenou

Hostujte vašu aplikáciu Next.js s istotou na spoľahlivej infraštruktúre vytvorenej pre produkciu. Vyskúšajte ju bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre spôsob, akým sa Next.js škáluje

Nasaďte svoju aplikáciu Next.js bez starostí s nastavením servera. Nahrajte svoj kód a Hostingerov Node.js hosting sa postará o zostavenie, runtime a smerovanie, takže trasy SSR, ISR a API fungujú podľa očakávania. Váš projekt tiež beží na infraštruktúre vytvorenej pre stabilný výkon a spoľahlivú dostupnosť, s priestorom na zvládnutie prevádzky, keď rastie. To vám poskytuje jednoduchšiu cestu k produkcii a menej času stráveného na prevádzkových úlohách.
nextjs hosting

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o Nextjs hostingu

Získajte odpovede na najčastejšie kladené otázky o hostingových službách pre Nextjs.
Hosting Next.js je produkčné prostredie na spúšťanie aplikácií Next.js s runtime prostredím Node.js, procesom zostavovania a funkciami na strane servera, ktoré vaša aplikácia potrebuje. Je to dôležité, pretože projekty Next.js často závisia od SSR, API trás a dynamického vykresľovania, ktoré samotný statický hosting nedokáže spracovať.
S VPS spravujete OS, verziu Node.js, správcu procesov, bezpečnostné aktualizácie a nastavenie nasadenia sami. S naším Node.js hostingom sú tieto serverové úlohy spracované za vás, takže môžete nasadiť svoju aplikáciu Next.js bez nutnosti udržiavať serverový zásobník.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému úložisku a nasaďte z vetvy, ktorú chcete. Aktualizácie môžete stiahnuť z Git rovnako ako z verejného úložiska.
Áno, plány zahŕňajú zdrojové limity, a ak vaša aplikácia ich prekročí, možno budete musieť vykonať upgrade. Neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie pri bežných nárazových zvýšeniach prevádzky, ale trvalé používanie, ktoré prekračuje kapacitu vášho plánu, môže vyžadovať vyšší plán.
Nahrajte svoju aplikáciu do úložiska Git, pripojte ju k Hostingeru a nasaďte vetvu, ktorú chcete spustiť v produkcii. Ak sa presúvate od iného hostiteľa, môžete nasmerovať svoju doménu po nasadení a migrovať premenné prostredia a nastavenia zostavenia podľa potreby.

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