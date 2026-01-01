Hosting Nestjs

Nasadenie aplikácií NestJS za minúty, nie hodiny

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting nestjs

Jedna jednoduchá cena, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoje aplikácie NestJS s dôverou na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Hosting pre NestJS pripravený na produkciu

Nasaďte svoju aplikáciu NestJS s nastavením, ktoré zodpovedá spôsobu, akým sa projekty Node.js vytvárajú a dodávajú. Odošlite svoj kód a Hostinger sa postará o runtime, takže ovládače, služby a API sú pripravené na spustenie bez dodatočného nastavovania servera. Váš projekt zostáva na infraštruktúre vybudovanej pre spoľahlivosť s priestorom na spracovanie prevádzky, ktorá rastie. To vám poskytne menej času stráveného údržbou a viac času na doručovanie zmien do vašej aplikácie.
hosting nestjs

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Nestjs

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Nestjs.
Hosting NestJS je prostredie, v ktorom nasadzujete a spúšťate svoju aplikáciu NestJS, aby mohla prijímať skutočnú prevádzku cez internet. Je to dôležité, pretože vaša aplikácia potrebuje spravované runtime prostredie Node.js, spracovanie procesov a dostatok zdrojov, aby zostala online aj po nasadení.
S VPS si sami spravujete server, verziu Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie. S naším hostingom NestJS sa o tieto časti postaráme za vás, takže aplikáciu môžete nasadiť bez nastavovania celého serverového stacku.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a vyberte vetvu, ktorú chcete nasadiť. Následne je možné nasadiť aktualizácie z nových push-ov rovnako ako v prípade verejného repozitára.
Plány zahŕňajú limity zdrojov, takže ak vaša aplikácia tieto limity prekročí, možno budete musieť namiesto platenia prekvapivých poplatkov za prekročenie limitu prejsť na upgrade. Ak návštevnosť prudko stúpne, hlavným obmedzením je procesor, pamäť a kapacita aplikácií vášho plánu.
Odošlite svoj projekt NestJS na GitHub alebo importujte existujúce repozitár, potom ho pripojte k Hostingeru a nastavte príkaz spustenia a premenné prostredia. Ak sa sťahujete z iného hostiteľa, najskôr skopírujte konfiguráciu a nastavenia databázy a potom sem nasaďte rovnakú kódovú základňu.

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