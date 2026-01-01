Hosting antigravitácie od Googlu

Rýchlejšie nasadzovanie aplikácií vytvorených pomocou služby Google Antigravity

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting antigravitácie Google

Jedna jednoduchá cena za hosting Google Antigravity

Nasaďte aplikácie, ktoré vytvárate pomocou služby Google Antigravity, na spoľahlivý hosting Node.js, ktorému môžete dôverovať. Každý plán obsahuje 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete s istotou vyskúšať.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Rýchlejšie odosielanie s pracovnými postupmi Google Antigravity

Vezmite si to, čo vytvoríte v Google Antigravity, a presuňte to do produkčného prostredia na hostingu Node.js bez prepracovania vášho stacku. Odošlite svoj kód a Hostinger sa postará o nastavenie runtime prostredia, takže vaša aplikácia sa spustí čisto a bude sa správať podľa vašich očakávaní. Po spustení bude váš projekt bežať na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre stabilnú prevádzku a priestor na rast. To vám poskytne jednoduchšiu cestu nasadenia a menej času stráveného údržbou servera.
hosting antigravitácie Google

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Google Antigravity

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Google Antigravity.
Hosting Google Antigravity znamená nasadenie aplikácií alebo stránok Node.js, ktoré vytvoríte pomocou Google Antigravity, do prostredia živého servera. Je to dôležité, pretože váš projekt potrebuje runtime, sieťové pripojenie a dostupnosť mimo vášho lokálneho počítača, kým ho bude môcť použiť ktokoľvek iný.
S VPS si spravujete OS, verziu Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. S hostingom Hostinger Node.js sa tieto úlohy servera riešia za vás, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu vytvorenú pomocou Google Antigravity namiesto správy servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Repozitár môžete ponechať súkromný a zároveň používať nasadenia založené na push technológii.
Každý plán má obmedzenia zdrojov, takže ak vaša aplikácia prekročí ich limity, možno budete musieť prejsť na väčší plán. Neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie limitu za bežné nárasty návštevnosti, ale trvalé používanie, ktoré presahuje kapacitu vášho plánu, môže vyžadovať vyššiu úroveň.
Ak je vaša aplikácia v systéme Git alebo na inom hostiteľovi, nahrajte ju na GitHub, pripojte repozitár a nasaďte ju na Hostinger. Ak začínate s lokálnym kódom, najprv ho nahrajte do repozitára a potom použite rovnaký postup nasadenia s minimálnymi zmenami.

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