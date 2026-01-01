Hosting Google AI Studio

Nasaďte aplikácie vytvorené pomocou služby Google AI Studio v priebehu niekoľkých minút

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting štúdia Google AI

Jednoduché stanovenie cien za hosting Google AI Studio

Hostujte aplikácie, ktoré vytvárate pomocou služby Google AI Studio, na spoľahlivej infraštruktúre určenej na produkčné použitie. Každý plán zahŕňa našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete s istotou vyskúšať.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Z Google AI Studio k rýchlej živej aplikácii

Preneste aplikácie a prototypy, ktoré vytvoríte v Google AI Studio, z lokálneho testovania do živého prostredia Node.js bez zmeny pracovného postupu. Odošlite svoj kód a Hostinger sa postará o runtime a nasadenie, takže váš projekt bude pripravený slúžiť skutočným používateľom s menším nastavovaním. Po spustení vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre navrhnutej pre stabilnú prevádzku a priestor na rast s rastúcou návštevnosťou. Strávite menej času údržbou servera a viac času vylepšovaním funkcií, na ktorých závisí váš stack.
hosting štúdia Google AI

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Google AI Studio

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Google AI Studio.
Znamená to nasadenie aplikácie alebo stránky Node.js, ktorú ste vytvorili pomocou Google AI Studio, na živý server, aby k nej mali používatelia prístup. Google AI Studio je vývojový nástroj, nie niečo, čo priamo hostujete.
S VPS hostingom si sami spravujete server, aktualizácie operačného systému, verziu Node.js, správcu procesov a zabezpečenie. S hostingom Node.js od Hostingeru sa tieto úlohy platformy riešia za vás, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu, ktorú ste vytvorili.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte aktualizácie z požadovanej vetvy. Aktualizácie je možné nasadiť z Gitu rovnakým spôsobom ako z verejného repozitára.
Plány zahŕňajú definované limity zdrojov a ak ich vaša aplikácia prekročí, môže sa spomaliť alebo bude potrebovať vyšší plán. Neúčtujeme žiadne prekvapivé poplatky za prekročenie limitu v prípade bežných nárastov prevádzky; ak potrebujete väčšiu kapacitu, môžete si plán upgradovať.
Stiahnite aplikáciu na GitHub, pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte požadovanú vetvu. Ak už niekde beží, môžete sem uviesť rovnakú kódovú základňu s minimálnymi zmenami, pokiaľ spĺňa požiadavky na hosting Node.js.

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