Hosting pre druhého pilota na Githube

Nasadzujte aplikácie vytvorené pomocou GitHub Copilot rýchlejšie

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting pre Copilota na GitHube

Jedna cena, žiadne skryté poplatky

Nasaďte aplikácie, ktoré vytvoríte pomocou GitHub Copilot, na spoľahlivý hosting, ktorému môžete dôverovať. Každý plán zahŕňa našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete s istotou vyskúšať.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Bezproblémové doručovanie aplikácií vytvorených spoločnosťou Copilot

Vezmite si to, čo vytvoríte pomocou GitHub Copilot, a nasaďte to na Node.js hosting bez dodatočného nastavovania. Váš kód sa dodáva ako funkčná aplikácia alebo stránka s jednoduchou cestou od lokálneho vývoja až po produkciu. Po spustení beží váš projekt na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre aplikácie Node.js, takže strávite menej času údržbou servera a viac času odosielaním aktualizácií. Získate spoľahlivosť a priestor na udržanie stability vášho stacku s rastúcou návštevnosťou.
hosting pre Copilota na GitHube

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Copilota na Githube

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Github Copilot.
Znamená to hostovať aplikáciu Node.js, ktorú ste vytvorili pomocou GitHub Copilot, aby mohla bežať v produkčnom prostredí a slúžiť skutočným používateľom. GitHub Copilot vám pomáha s písaním kódu, ale Hostinger spúšťa aplikáciu, spravuje ju a udržiava ju online dostupnú.
S VPS si spravujete server, nastavenie Node.js, aktualizácie a správu procesov sami. S hostingom Node.js od Hostinger sa o tieto časti postaráte vy, takže hosting GitHub CoPilot je bližšie k nasadeniu a prevádzke ako k úplnej správe servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Súkromné repozitáre môžete naďalej používať na správu zdrojového kódu a normálne odosielať aktualizácie.
Vaša aplikácia stále beží, ale stále platia obmedzenia programu, takže dlhodobo vysoká návštevnosť si môže vyžadovať aktualizáciu. Neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie za nárasty návštevnosti, ale mali by ste si vybrať program, ktorý zodpovedá vášmu očakávanému využitiu.
Stiahnite aplikáciu na GitHub, pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte ju. Ak sa sťahujete z iného hostiteľa, aktualizujte všetky premenné prostredia, nastavenia databázy a záznamy domény a potom otestujte produkčnú verziu.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.