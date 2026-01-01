Hosting Frameru

Nasadzujte projekty Framer s rýchlejším a jednoduchším hostingom

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting framerov

Jednoduchý hosting Framer, jedna jasná cena

Hostujte aplikácie a stránky, ktoré vytvoríte s Framerom, na spoľahlivej infraštruktúre, ktorej môžete dôverovať. Každý plán zahŕňa našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete vyskúšať s dôverou.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Od nápadov Framer k živým stránkam

Premeňte svoj projekt Framer na živú aplikáciu Node.js bez zbytočných problémov s nasadením. Odošlite svoj kód a Hostinger sa postará o beh a nastavenie, takže vaša stránka alebo aplikácia prejde z lokálneho zostavenia do produkčného prostredia s menšou manuálnou prácou. Váš projekt beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre stabilnú prevádzku a predvídateľný výkon pri zmenách prevádzky. To vám poskytuje jednoduchší spôsob, ako udržiavať aktualizácie bez toho, aby ste museli tráviť čas údržbou servera.
hosting framerov

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Framer

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Framer.
Hosting Frameru znamená nasadenie aplikácií alebo stránok Node.js, ktoré vytvoríte pomocou Frameru, na živý server, aby k nim používatelia mali prístup. Je to dôležité, pretože lokálne alebo ukážkové zostavenia nie sú produkčným hostingom a stále potrebujete behové prostredie, dostupnosť a verejnú URL adresu.
S VPS si spravujete OS, runtime Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. S hostingom Hostinger Node.js sa o správu servera staráte vy, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu vytvorenú pomocou Frameru namiesto údržby infraštruktúry.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte aktualizácie z požadovanej vetvy. Následne je možné nasadiť aktualizácie z toho istého repozitára bez toho, aby boli verejné.
Programy majú obmedzenia zdrojov a ak ich vaša aplikácia prekročí, možno budete musieť prejsť na vyšší program. Za bežné nárasty návštevnosti neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie limitu, ale trvalé používanie nad rámec limitov programu by sa malo presunúť do väčšieho programu.
Odošlite svoj projekt na GitHub, pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte požadovanú vetvu. Ak sa presúvate z iného hostiteľa, po nasadení nasmerujte svoju doménu na novú aplikáciu a overte premenné prostredia a nastavenia zostavenia.

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