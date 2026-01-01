Hosting Expressjs

Spúšťajte aplikácie Express.js v produkčnom prostredí s ľahkosťou

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting expressjs

Jednoduchý hosting Express.js, prehľadné mesačné ceny

Spúšťajte aplikácie a rozhrania Express.js a API na spoľahlivej infraštruktúre s istotou ich nasadenia, pretože každý plán zahŕňa 30-dňovú záruku vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Spúšťajte rozhrania Express.js API bez úzkych miest

Nasaďte si rozhrania API a webové aplikácie Express.js bez toho, aby ste museli tráviť čas nastavením servera. Spustite svoj kód a náš hosting Node.js vám poskytne jednoduchú cestu do produkčného prostredia, takže smerovanie, middleware a spracovanie požiadaviek fungujú tak, ako váš projekt očakáva. Vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre stabilnú prevádzku a predvídateľný výkon. To znamená menej času na údržbu a viac času na dodanie funkcií, a to aj pri rastúcej návštevnosti.
hosting expressjs

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

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Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Expressjs

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Expressjs.
Hosting Express.js je behové prostredie na nasadzovanie a spúšťanie aplikácií Express na živom serveri. Je dôležitý, pretože vaša aplikácia potrebuje správne nakonfigurovaný Node.js, spracovanie procesov a prístup k sieti, aby k nej používatelia mohli získať prístup.
S VPS si sami spravujete OS, verziu Node.js, bezpečnostné aktualizácie a správcu procesov. S hostingom Node.js od Hostingeru sa o nastavenie servera postaráte vy, takže hosting expressjs sa zameriava na vašu aplikáciu, nie na správu servera.
Áno. Môžete pripojiť svoj účet GitHub, autorizovať prístup k súkromnému repozitáru a nasadiť z požadovanej vetvy. Aktualizácie sa potom môžu z tohto repozitára automaticky sťahovať.
Ak vaša aplikácia prekročí zdroje zahrnuté vo vašom pláne, môže to ovplyvniť výkon a možno budete musieť prejsť na upgrade. Hostinger neúčtuje prekvapivé poplatky za prekročenie limitu za nárasty návštevnosti na hostingu Node.js.
Môžete nasadiť z Git repozitára alebo nahrať svoju aplikáciu, nastaviť verziu Node.js a príkaz na spustenie a nasmerovať naň svoju doménu. Ak vaša aplikácia už beží lokálne, presun je zvyčajne len krok konfigurácie a nasadenia, nie prepísanie.

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