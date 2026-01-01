Hosting Docusaurusu

Nasaďte stránky Docusaurus v priebehu niekoľkých minút, nie hodín

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting docusaura

Jednoduché ceny za hosting Docusaurus

Hostujte svoju stránku Docusaurus s dôverou na spoľahlivom hostingu Node.js, ktorý je navrhnutý pre produkčné prostredie. Každý plán zahŕňa našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete vyskúšať bez rizika.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre škálovateľné dokumenty Docusaurus

Nasaďte svoju stránku Docusaurus na hosting Node.js bez dodatočného nastavovania. Spustite svoju dokumentáciu a Hostinger sa postará o runtime, takže vaša stránka s obsahom je pripravená zobrazovať stránky pomocou jednoduchého a známeho pracovného postupu. Váš projekt tiež beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre spoľahlivosť, takže strávite menej času údržbou servera a viac času aktualizáciou obsahu. To dáva vášmu tímu stabilný domov pre dokumentáciu, ktorý dokáže držať krok s rastom vašej stránky.
hosting docusaura

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hosťovaní Docusauru

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Docusaurus.
Hosting Docusaurus znamená nasadenie stránky vytvorenej pomocou Docusaurus do živého prostredia Node.js, aby k nej ľudia mali prístup online. Je to dôležité, pretože vaša dokumentácia, blog alebo projektová stránka potrebuje serverové prostredie na spustenie a stabilný proces nasadenia, nielen lokálny vývoj.
S VPS si sami spravujete OS, verziu Node.js, spúšťanie procesov, aktualizácie a zabezpečenie. S hostingom Hostinger Node.js pre hosting Docusaurus sa runtime a nastavenie nasadenia spravujú za vás, takže sa sústredíte na stránku namiesto údržby servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Následne môžu odoslania do tejto vetvy spúšťať aktualizácie rovnakým spôsobom ako v prípade verejného repozitára.
Návštevnosť je viazaná na limity vášho hostingového plánu a ak vaša stránka Docusaurus tieto limity prekročí, možno budete musieť prejsť na upgrade. Poplatky za prekročenie limitu neskrývame za vágnymi formuláciami, preto si pred spustením skontrolujte limity plánu.
Umiestnite stránku do Git repozitára, pripojte ju k Hostingeru a nasaďte vetvu, ktorá obsahuje vašu produkčnú zostavu. Ak migrujete z iného hostiteľa, po nasadení nasmerujte svoju doménu a overte, či nastavenia zostavy zodpovedajú vášmu existujúcemu nastaveniu.

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