Hosting Continue.dev

Vytvárajte s Continue.dev a nasaďte svoje aplikácie na Hostinger

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting continue.dev

Jedna mesačná cena, žiadne skryté poplatky

Vyberte si plán, ktorý vyhovuje vášmu pracovnému postupu a hostujte Continue.dev s dôverou. Užite si spoľahlivý výkon, jednoduché nastavenie a našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Rýchlejšie odovzdávanie vašich konštrukcií s Continue.dev

Preneste to, čo vytvoríte s Continue.dev, z prototypu do produkcie bez zmeny vášho pracovného postupu. Hostingerov hosting Node.js poskytuje vašej aplikácii jednoduchú cestu od lokálneho vývoja do živého prostredia, takže môžete nasadiť projekt, ktorý ste vylepšovali, a pokračovať v práci v prostredí, ktoré poznáte. Po spustení vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre Node.js so spoľahlivou prevádzkou a priestorom na zvládnutie rastúcej prevádzky. To znamená menej času na nastavenie a údržbu servera a viac času na dodávanie funkcií a vylepšovanie produktu.
hosting continue.dev

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Continue.dev

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Continue.dev.
Hosting Continue.dev je spravované prostredie na prevádzku a prepojenie Continue.dev s vašimi aplikáciami, nástrojmi a poskytovateľmi modelov. Pomáha vám rýchlejšie nasadiť bez toho, aby ste sa museli sami starať o nastavenie servera, aktualizácie alebo základnú údržbu.
VPS vám poskytuje plnú kontrolu nad serverom, ale vy spravujete nastavenie, zabezpečenie, škálovanie a aktualizácie. Hosting Continue.dev je jednoduchší: je predkonfigurovaný pre danú službu, takže môžete začať rýchlejšie s menšou manuálnou prácou.
Áno. Hosting Continue.dev podporuje súkromné repozitáre GitHub, takže môžete bezpečne pripojiť svoj kód a chrániť interné projekty počas nasadzovania.
Plány môžu zahŕňať obmedzenia zdrojov na základe spotreby. Ak vaša aplikácia potrebuje väčšiu kapacitu, môžete ju upgradovať pred dosiahnutím limitov namiesto platenia neočakávaných poplatkov za prekročenie.
Nastavenie je jednoduché a určené pre technických používateľov. Ak sa sťahujete z iného hostiteľa, môžete svoj projekt migrovať pripojením repozitára, konfiguráciou prostredia a nasadením v niekoľkých krokoch.

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