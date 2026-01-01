Hosting Base44

Nasaďte aplikácie vytvorené pomocou Base44 v priebehu niekoľkých minút

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting base44

Jednoduché ceny za hosting Base44

Nasaďte aplikácie, ktoré vytvoríte s Base44, na spoľahlivý hosting, ktorému môžete dôverovať. Každý plán zahŕňa našu 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete s istotou vyskúšať.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Od nápadu na Base44 k rýchlej živej aplikácii

Preneste aplikácie a prototypy, ktoré vytvoríte pomocou Base44, od nápadu až po nasadenie bez toho, aby ste zmenili spôsob svojej práce. Hosting Node.js od spoločnosti Hostinger vám poskytuje jednoduchú cestu do produkčného prostredia, takže váš projekt sa môže presunúť z lokálneho prostredia do nastavenia, ktoré je pripravené pre skutočných používateľov. Po spustení vaša aplikácia zostáva na spravovanej infraštruktúre s prevádzkou a škálovaním zabezpečeným za vás. To znamená menej času na riešenie úloh servera a viac času na vylepšovanie funkcií, opravu chýb a dodávanie aktualizácií.
hosting base44

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Najčastejšie otázky o hostingu Base44

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Base44.
Znamená to nasadenie aplikácie Node.js, ktorú ste vytvorili pomocou Base44, na aktívny server, aby k nej mali používatelia prístup. Hosting Base44 je dôležitý, pretože vaša aplikácia potrebuje produkčné runtime prostredie, verejnú URL adresu a spravovanú infraštruktúru mimo vášho lokálneho počítača.
S VPS si spravujete OS, verziu Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. S hostingom Hostinger Node.js sa tieto úlohy servera riešia za vás, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu vytvorenú pomocou Base44.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte zmeny z vetvy, ktorú chcete spustiť. Aktualizácie je potom možné nasadiť z toho istého repozitára, do ktorého odosielate zmeny.
Ak vaša aplikácia prekročí povolený limit zdrojov, výkon sa môže spomaliť a možno budete potrebovať vyšší program. Poplatky za prekročenie limitu hostingu Node.js neskrývame, preto si pred spustením skontrolujte limity programu, ak očakávate nárast návštevnosti.
Nasaďte aplikáciu z vášho repozitára GitHub alebo nahrajte súbory projektu, potom nastavte premenné prostredia a spustite príkaz v Hostingeri. Ak migrujete z iného hostiteľa, po overení nasmerujte svoju doménu na novú aplikáciu.

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