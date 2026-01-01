Hosting na Angularu

Nasaďte Angular aplikácie s hostingom Node.js, ktorý sa prispôsobí vašim potrebám

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
uhlový hosting

Jednoduché ceny pre Angular hosting

Hostujte svoju Angular aplikáciu na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Ak vám nevyhovuje, naša 30-dňová záruka vrátenia peňazí vám poskytne pokoj v duši.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre výkon Angular aplikácií

Nasaďte svoju Angular aplikáciu na Node.js hosting bez nutnosti dodatočného nastavovania servera. Spustite svoj projekt a Hostinger sa postará o runtime a nasadenie, takže vaša vytvorená stránka alebo aplikácia bude spustená s menšími problémami. Vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre navrhnutej tak, aby zostala spoľahlivá aj pri zmenách prevádzky, takže strávite menej času údržbou a viac času odosielaním aktualizácií. To vám poskytne jednoduchšiu cestu od kódu k produkcii s hostingom, ktorý vám neprekáža.
uhlový hosting

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o Angular hostingu

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Angular.
Angular hosting je produkčné prostredie, kde beží aplikácia alebo stránka Node.js, ktorú ste vytvorili pomocou Angularu, pre skutočných používateľov. Je to dôležité, pretože potrebujete server, ktorý dokáže spracovať nasadenie, závislosti za behu, smerovanie a dostupnosť mimo vášho lokálneho počítača.
S VPS si sami spravujete OS, verziu Node.js, správu procesov, aktualizácie a zabezpečenie. S hostingom Node.js od Hostinger sa platforma stará o serverovú vrstvu, takže môžete nasadiť svoju Angular aplikáciu bez údržby celého stroja.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, autorizujte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte aktualizácie z požadovanej vetvy. Aktualizácie je možné po každom odoslaní stiahnuť z toho istého súkromného repozitára.
Ak prevádzka presiahne limity vášho plánu, požiadavky môžu byť obmedzené alebo výkon sa môže znížiť, kým neprejdete na vyšší limit. Hostinger to neskrýva nejasným fakturovaním prekročenia kapacity; kapacita je viazaná na plán, ktorý si vyberiete.
Odošlite svoj projekt na GitHub alebo importujte existujúci kód, potom pripojte repozitár v Hostingeri a nasaďte ho. Ak sa sťahujete z iného hostiteľa, po nasadení nasmerujte svoju doménu na novú aplikáciu a overte premenné prostredia a nastavenia zostavenia.

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