Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Prečo si vybrať Hostinger Mail?
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*Dátum porovnania: 1. júna 2026.
Zistite, prečo si viac ako 5 miliónov majiteľov webových stránok vyberá Hostinger
Simos
Hostinger používam už viac ako rok a som viac než ohromený. Hoci je ich celková profesionalita evidentná, ich e-mailová služba je skutočne fantastická – spoľahlivá, ľahko sa nastavuje a je ideálna na profesionálnu komunikáciu.
Bob Stewart
Hostingerova služba má všetko, čo potrebujem pre e-mail a doménu, so správnymi funkciami a za rozumnú cenu. Iné hostingové služby tvrdia, že sú najlepšie, ale zahlcujú vás zložitosťou a marketingom.
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