Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Preskúmajte alternatívy Zoho Mail? Porovnajte Hostinger a Zoho na pohľad a nájdite správnu službu hostingu firemných e-mailov pre vaše potreby.
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Prečo si vybrať Hostinger Mail?

Skvelý e-mail nemusí byť zložitý ani drahý. Tu je Hostinger to pravé.

Hodnota, ktorá skutočne dáva zmysel

Profesionálna schránka by nemala stáť majland. Hostinger Business Email vám poskytuje značkovú adresu, spoľahlivé zabezpečenie a priestor na rast – bez prekvapivého zvýšenia cien za obnovenie.

Spustené a spustené za pár minút

Žiadne problémy s technickým nastavením. Či už máte doménu u Hostingeru alebo nie, spustenie vašej schránky trvá len pár kliknutí – a váš prvý profesionálny e-mail je pripravený na odoslanie.

Základné informácie, pokryté

Filtrovanie spamu, overovanie e-mailov, mobilný prístup a nástroje na písanie s umelou inteligenciou – to všetko je zabudované. Takže sa môžete sústrediť na svoje podnikanie, nie na svoju schránku.

Priame porovnanie

Porovnajte ceny a funkcie na prvý pohľad.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Počiatočná cena za poštovú schránku*

Starts at 0,39 €/mesiac
1 USD/mesiac

Bezplatná doména

Yes
No

Úložisko na poštovú schránku

10 GB – 50 GB
5 GB – 100 GB

Aliasy e-mailov

Až 30
Až 30

Pravidlá preposielania

Yes
Yes

Automatické odpovede

Yes
Yes

Ochrana proti spamu a vírusom

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Pozrite sa, kto otvoril vaše e-maily

všetky plány
No

Interakcie e-mailom

Yes
No

Funkcie umelej inteligencie

Áno, asistent s umelou inteligenciou, písanie s umelou inteligenciou, inteligentné vyhľadávanie a súhrny
Áno, asistent s umelou inteligenciou

E-mail agenta

Yes
No

Zákaznícka podpora

Živý chat 24/7
24/7 e-mail; chat na platené plány

Hodnotenie recenzií na Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
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*Dátum porovnania: 1. júna 2026.

Zistite, prečo si viac ako 5 miliónov majiteľov webových stránok vyberá Hostinger

Neverte nám len tak na slovo – tu sú skúsenosti ľudí, ktorí používali firemné e-mailové služby Hostinger.

Simos

Review provider

Hostinger používam už viac ako rok a som viac než ohromený. Hoci je ich celková profesionalita evidentná, ich e-mailová služba je skutočne fantastická – spoľahlivá, ľahko sa nastavuje a je ideálna na profesionálnu komunikáciu.

Bob Stewart

Review provider

Hostingerova služba má všetko, čo potrebujem pre e-mail a doménu, so správnymi funkciami a za rozumnú cenu. Iné hostingové služby tvrdia, že sú najlepšie, ale zahlcujú vás zložitosťou a marketingom.

OASK Publishers

Review provider

Na obchodnú komunikáciu používam e-mailové služby Hostinger a celkovo je to hladké a spoľahlivé. Proces nastavenia bol jednoduchý a pripojenie e-mailov s vlastnou doménou bolo jednoduché, a to aj bez pokročilých technických znalostí.

Kúpte si svoj firemný e-mailový plán s umelou inteligenciou

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

Nepretržitá podpora

48 mesačný plán
87 % zľava
Starter
Najlepšie pre: samostatných podnikateľov
2,99
0,39/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 1,59 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
5 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 5
E-mailové aliasy: 5

Výhody:

Agentná pošta
Najobľúbenejšie
75 % zľava
Standard
Najlepšie pre: malé podniky pripravené na škálovanie
3,99
0,99/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 2,79 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
20 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 20
E-mailové aliasy: 10

Výhody:

Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Zistite, kto otvoril vaše e-maily
Inteligentné odpovede na e-maily riadené AI
Automatické odpovede
Agentná pošta
67 % zľava
Premium
Najlepšie pre: tímy, ktoré rastú
5,99
1,99/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 3,99 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
50 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 50
E-mailové aliasy: 30

Výhody:

Doména zadarmo na 1 rok
Sledujte kliknutia na odkazy a otvorenia súborov
Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Zistite, kto otvoril vaše e-maily
Automatické odpovede
Agentná pošta
87 % zľava
Starter
Najlepšie pre: samostatných podnikateľov
2,99
0,39/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 1,59 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
5 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 5
E-mailové aliasy: 5

Výhody:

Agentná pošta
Najobľúbenejšie
75 % zľava
Standard
Najlepšie pre: malé podniky pripravené na škálovanie
3,99
0,99/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 2,79 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
20 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 20
E-mailové aliasy: 10

Výhody:

Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Zistite, kto otvoril vaše e-maily
Inteligentné odpovede na e-maily riadené AI
Automatické odpovede
Agentná pošta
67 % zľava
Premium
Najlepšie pre: tímy, ktoré rastú
5,99
1,99/mes.
Vybrať si balíček
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 3,99 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
1 poštová schránka je súčasťou
50 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 50
E-mailové aliasy: 30

Výhody:

Doména zadarmo na 1 rok
Sledujte kliknutia na odkazy a otvorenia súborov
Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Zistite, kto otvoril vaše e-maily
Automatické odpovede
Agentná pošta

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Ochrana pred spamom, vírusmi a phishingom
Prístup k e-mailom v akejkoľvek aplikácii alebo zariadení
Sledovanie všetkej aktivity poštovej schránky pomocou protokolov auditu
Chráňte dáta pomocou end-to-end šifrovania
Jednoduchá migrácia vašich e-mailov
Nastavenie automatických odpovedí pre prípad vašej neprítomnosti
Preposielajte e-maily na akúkoľvek inú e-mailovú adresu
Zachytenie e-mailov odoslaných na adresy s preklepom
Rýchly, prehľadný a ľahko použiteľný webmail
Ochrana pred spamom, vírusmi a phishingom
Prístup k e-mailom v akejkoľvek aplikácii alebo zariadení
Sledovanie všetkej aktivity poštovej schránky pomocou protokolov auditu
Chráňte dáta pomocou end-to-end šifrovania
Jednoduchá migrácia vašich e-mailov
Nastavenie automatických odpovedí pre prípad vašej neprítomnosti
Preposielajte e-maily na akúkoľvek inú e-mailovú adresu
Zachytenie e-mailov odoslaných na adresy s preklepom
Rýchly, prehľadný a ľahko použiteľný webmail

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Prineste si so sebou svoju doručenú poštu

Prechádzate z iného poskytovateľa e-mailov? Preneste si svoje e-maily, priečinky a kontakty takmer okamžite pomocou Kodee, vášho asistenta poštovej schránky s umelou inteligenciou.
Migrácia poštovej schránky
Prineste si so sebou svoju doručenú poštu

Hostinger Mail v porovnaní s inými poskytovateľmi hostingu e-mailov

Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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