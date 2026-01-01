Skicka det du bygger i Windsurf, snabbare

Ta apparna du bygger i Windsurf från lokal prototyp till live-distribution utan att ändra ditt arbetsflöde. Skicka din kod till Hostingers Node.js-hosting, så körs ditt projekt med den runtime, build och miljökonfiguration som behövs för att bete sig på samma sätt i produktion. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur med pålitlig drifttid och utrymme att hantera trafik allt eftersom den växer. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina den produkt du byggt.