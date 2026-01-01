Värdtjänst för vindsurfing

Bygg med Windsurf, host på Hostinger

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
vindsurfingvärdskap

Tydliga priser för varje vindsurfingprojekt

Distribuera apparna du skapar med Windsurf på pålitlig webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka det du bygger i Windsurf, snabbare

Ta apparna du bygger i Windsurf från lokal prototyp till live-distribution utan att ändra ditt arbetsflöde. Skicka din kod till Hostingers Node.js-hosting, så körs ditt projekt med den runtime, build och miljökonfiguration som behövs för att bete sig på samma sätt i produktion. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur med pålitlig drifttid och utrymme att hantera trafik allt eftersom den växer. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina den produkt du byggt.
vindsurfingvärdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

Visa planer

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om vindsurfingvärdskap

Få svar på de vanligaste frågorna om Windsurf-hostingtjänster.
Windsurf-hosting innebär att distribuera Node.js-apparna du byggt i Windsurf till en liveserver där användare kan komma åt dem. Det är viktigt eftersom Windsurf är utvecklingsverktyget, medan hosting är produktionsmiljön som kör appen.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js runtime, uppdateringar och processhantering själv. Med Hostinger Node.js hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen som är inbyggd i Windsurf istället för serveradministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, auktorisera åtkomst till det privata arkivet och distribuera den gren du vill ha. Du kan hålla arkivet privat medan du fortfarande använder push-to-deploy.
Varje abonnemang har resursgränser, så om din app växer utöver dem kan prestandan påverkas och du kan behöva uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för överanvändning vid normal användning, men du bör dimensionera abonnemanget så att det matchar förväntad trafik och körtidsbehov.
Push ditt projekt till GitHub, anslut repository i Hostinger och distribuera den gren du vill ha. Om du flyttar från en annan värd, uppdatera alla miljövariabler och databasinställningar innan du byter trafik.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.