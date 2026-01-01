Webbhotell för Whatsapp-automatisering

Lansera WhatsApp-appar och botar med Hostinger

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
whatsapp automation hosting

Enkel månadskostnad, inga dolda avgifter

Distribuera apparna och automatiseringarna du bygger för WhatsApp på pålitlig infrastruktur. Du kan lansera med trygghet, eftersom varje plan innehåller en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för automatiserade WhatsApp-arbetsflöden

Distribuera din WhatsApp-app eller bot på Node.js-webbhotell utan att behöva krångla med serverkonfigurationen. Ladda upp din kod och få en enkel väg från utveckling till produktion, så att webhooks, meddelandehantering och API-integrationer är redo att köras. Ditt projekt ligger på en hanterad infrastruktur byggd för tillförlitlighet, med utrymme att hantera trafik när användningen växer. Detta ger dig färre driftsättningsuppgifter att hantera och mer tid att fokusera på logiken bakom ditt WhatsApp-arbetsflöde.
whatsapp automation hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting för WhatsApp-automation är Node.js-hosting för appen som kör dina WhatsApp-arbetsflöden, botar eller webhook-hanterare i produktion. Det är viktigt eftersom din automation behöver en stabil process, en offentlig ändpunkt och förutsägbar drifttid för att fortsätta att hantera meddelanden och händelser.
Med en VPS hanterar ni operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, brandväggen och uppdateringarna själva. Med vårt Node.js-webbhotell hanterar vi den infrastrukturen åt er, så att ni kan distribuera WhatsApp-automationsappen istället för att administrera servern.
Ja. Anslut ert GitHub-konto, ge åtkomst till det privata repositoriet och distribuera från den gren ni vill. Uppdateringar fungerar på samma sätt som med offentliga repositorier.
Ja, planerna inkluderar fasta resursgränser för CPU, minne och lagring, och om din app växer bortom dem behöver du uppgradera. Vi tar inte ut dolda överförbrukningsavgifter för normala trafiktoppar, men ihållande högre användning kan kräva en större plan.
Pusha appen till ett GitHub-repo, anslut den till Hostinger och distribuera den gren du vill ha. Om du redan kör den någon annanstans, flytta dina miljövariabler och webhook-URL:er och peka sedan WhatsApp mot den nya ändpunkten.

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