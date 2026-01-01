Webflow-hosting

Distribuera appar byggda med Webflow, snabbt

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
webflow-hosting

Tydlig Webflow-hosting, ett enkelt pris

Hosta webbplatserna du bygger med Webflow på en pålitlig infrastruktur, med tryggheten att driftsätta och växa utan att tveka. Varje plan inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Webflow-design till live-sajter

Flytta projekten du bygger i Webflow från prototyp till produktion utan extra inställningar. Hostingers Node.js-hosting ger din app en enkel plats att köra, så anpassad backend-logik, API:er och dynamiska funktioner distribueras smidigt tillsammans med frontend. När den är live körs din stack på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli tillförlitlig när trafiken växer. Det innebär mindre tid att hantera serverarbete och mer tid att förfina upplevelsen som dina användare ser.
webflow-hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Webflow-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Webflows webbhotellstjänster.
Det innebär att distribuera en Webflow-byggd webbplats till en produktionsserver där användare kan komma åt den via en domän. Det är viktigt eftersom din app behöver en hanterad Node.js-körningstid, inte bara designtidshosting, för att hantera serverkod och livetrafik.
En VPS ger dig en rå Linux-server, så du installerar och underhåller Node.js, omvända proxyservrar, processhanterare och uppdateringar själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa runtime- och infrastrukturdelar åt dig, så att du kan driftsätta webbplatsen istället för att administrera servern.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, auktorisera det privata arkivet och välj den gren du vill distribuera. Därefter kan push-överföringar till den grenen utlösa nya distributioner.
Om trafik- eller resursanvändningen överstiger ditt abonnemang kan appen bli långsammare eller tillfälligt begränsad tills du uppgraderar. Hostinger tar inte ut några överraskande avgifter för extra trafik på den här produkten; istället byter du till ett större abonnemang när du behöver mer kapacitet.
Distribuera din appkod från Git eller ladda upp den från din lokala miljö och peka sedan din domän till den nya Hostinger-instansen. Om projektet redan körs lokalt, se till att din Node.js-version och miljövariabler matchar innan du byter trafik.

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