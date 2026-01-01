Vuejs-hosting

Distribuera Vue.js-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
vuejs-värdskap

Enkel Vue.js-hostingprissättning, inga dolda avgifter

Hosta din Vue.js-app tryggt på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Om det inte passar dig har du vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för hur Vue.js skalas

Distribuera din Vue.js-app på Node.js-hosting utan extra konfiguration. Pressa din kod, så körs ditt projekt i en miljö byggd för serversidesrendering, API-anrop och den byggprocess som din stack förväntar sig. När den är live håller sig hosting-appen ur vägen med pålitlig drifttid och utrymme att hantera trafik allt eftersom din app växer. Du får en enklare väg från utveckling till produktion, med mindre serverarbete att hantera.
vuejs-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Vuejs-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Vuejs webbhotellstjänster.
Vue.js-hosting är en produktionsmiljö för att distribuera och köra Vue-appar så att användare kan komma åt dem på webben. Det är viktigt eftersom du behöver en Node.js-körningstid, appprocesshantering och stabil infrastruktur när din Vue.js-app lämnar den lokala utvecklingsmiljön.
Med en VPS hanterar du servern, Node.js-versionen, säkerhetsuppdateringar och processövervakning själv. Med vår vuejs-hosting hanteras dessa runtime- och infrastrukturuppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen istället för serveradministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata arkivet och distribuera från den gren du vill ha. Uppdateringar från nya push-filer kan distribueras på samma sätt som med publika arkiv.
Trafik ingår upp till dina abonnemangsgränser. Om din app överskrider dem kan du behöva uppgradera till ett högre abonnemang. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för överbelastning vid trafiktoppar.
Pusha appen till ett Git-repo, anslut den till Hostinger och driftsätt huvudgrenen. Om din app redan körs någon annanstans kan du migrera kod- och miljöinställningarna först och sedan uppdatera DNS när du är redo.

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