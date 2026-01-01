Byggd för Vite-drivna appar

Hosta din Vite-byggda app på Node.js-hosting med en konfiguration som ligger nära ditt befintliga arbetsflöde. Pressa ditt projekt, kör bygget och servera den genererade appen utan att extra konfiguration kommer i vägen. Din webbplats körs på en hanterad infrastruktur utformad för stabil prestanda och pålitlig drifttid, så att den fortsätter att hantera trafik allt eftersom ditt projekt växer. Det ger dig en enklare väg från lokal utveckling till produktion, med mindre serverarbete att hantera.