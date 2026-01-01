Vite-värdskap

Distribuera appar byggda med Vite på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
värdtjänst för nätinnehavare

Enkel prissättning för Vite-hosting

Distribuera apparna du skapar med Vite på pålitlig webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för Vite-drivna appar

Hosta din Vite-byggda app på Node.js-hosting med en konfiguration som ligger nära ditt befintliga arbetsflöde. Pressa ditt projekt, kör bygget och servera den genererade appen utan att extra konfiguration kommer i vägen. Din webbplats körs på en hanterad infrastruktur utformad för stabil prestanda och pålitlig drifttid, så att den fortsätter att hantera trafik allt eftersom ditt projekt växer. Det ger dig en enklare väg från lokal utveckling till produktion, med mindre serverarbete att hantera.
värdtjänst för nätinnehavare

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Vite-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Vites webbhotellstjänster.
Vite-hosting innebär att appen som byggts med Vite distribueras till en live Node.js-miljö så att användare kan komma åt den online. Det är viktigt eftersom Vite är ett byggverktyg, inte produktionsmiljön, så du behöver fortfarande hosting för den kompilerade appen och eventuell backend som den är beroende av.
Med vanlig VPS-hosting hanterar du serverns operativsystem, Node.js-version, processhanterare, uppdateringar och säkerhet själv. Med vår Node.js-hosting hanterar plattformen serverlagret så att du kan fokusera på appen istället för underhåll.
Ja. Du kan ansluta ditt GitHub-konto, ge åtkomst till det privata arkivet och distribuera från den gren du väljer. Uppdateringar kan sedan distribueras från GitHub utan manuella uppladdningar.
Det finns resursgränser, så om din app växer utöver planens kapacitet måste du uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för trafiktoppar, men ihållande hög användning kan kräva mer resurser.
Anslut Git-arkivet för din Vite-app eller ladda upp det skapade projektet och ange sedan den Node.js-version och miljövariabler som krävs. Om du flyttar från en annan värd, peka din domän till Hostinger och distribuera om appen här.

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