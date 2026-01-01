Typedream-hosting

Distribuera appar byggda med Typedream på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
typedream-värdskap

Enkel prissättning för Typedream-hosting

Distribuera apparna och webbplatserna du bygger med Typedream på pålitlig webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Typedream-bygge till live-sajt

Ta dina Typedream-byggda webbplatser från prototyp till produktion utan en komplicerad driftsättningsprocess. Lägg in appkoden bakom ditt Typedream-projekt, så ger Hostingers Node.js-hosting dig en enkel installation för att köra det med den körtid och routing det behöver. När det är live körs ditt projekt på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli stabil när trafiken växer. Du får mindre serverunderhåll att oroa dig för, plus förtroendet för att din app kan hantera riktiga användare utan extra driftsarbete.
typedream-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Typedream-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Typedream-hostingtjänster.
Typedream-hosting innebär att distribuera Node.js-appen eller webbplatsen som du byggt med Typedream till en live-servermiljö. Det är viktigt eftersom ditt projekt behöver en runtime, nätverksåtkomst och drifttid utanför din lokala maskin innan användare kan nå det.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så Typedream-hosting är enklare att driva och underhålla.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du vill använda. Uppdateringar från den grenen kan sedan distribueras utan att repotet blir offentligt.
Abonnemangen inkluderar specifika resursgränser, och om din app växer utöver dem kan du behöva uppgradera till en högre abonnemang. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för trafiktoppar, men din app kan begränsas om den överskrider abonnemangets resurser.
Skicka ditt projekt till GitHub, anslut repot i Hostinger och distribuera den gren du vill ha. Om du migrerar från en annan värd, peka din app till samma miljövariabler och bygginställningar och byt sedan trafik efter att du har verifierat distributionen.

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