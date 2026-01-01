Sveltekit-hosting

Byggd för hur SvelteKit skalas

Distribuera din SvelteKit-app på Node.js-hosting utan att lägga till extra driftsättningsarbete. Pressa din kod, så kör Hostinger bygg- och serversidan av ditt projekt så att dina rutter, serverslutpunkter och renderade sidor beter sig som förväntat. Din app förblir på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js, med tillförlitlighet och utrymme för att hantera tillväxt utan konstant serverunderhåll. Det ger dig en enklare väg från lokal utveckling till produktion och mer tid att fokusera på de funktioner som dina användare ser.