Sveltekit-hosting

Distribuera SvelteKit-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
sveltekit-värdskap

Tydliga SvelteKit-hostingplaner, inga dolda avgifter

Hosta din SvelteKit-app tryggt på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för hur SvelteKit skalas

Distribuera din SvelteKit-app på Node.js-hosting utan att lägga till extra driftsättningsarbete. Pressa din kod, så kör Hostinger bygg- och serversidan av ditt projekt så att dina rutter, serverslutpunkter och renderade sidor beter sig som förväntat. Din app förblir på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js, med tillförlitlighet och utrymme för att hantera tillväxt utan konstant serverunderhåll. Det ger dig en enklare väg från lokal utveckling till produktion och mer tid att fokusera på de funktioner som dina användare ser.
sveltekit-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Sveltekit-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Sveltekit-hostingtjänster.
SvelteKit-hosting innebär att köra din SvelteKit-app på en server som kan köra dess Node.js-körning och serversidesrutter. Det är viktigt eftersom statisk hosting ensam inte räcker om din app använder SSR, slutpunkter eller serveråtgärder.
Med en VPS installerar och underhåller du Node.js, en processhanterare, TLS, uppdateringar och säkerhet själv. Med hanterad SvelteKit-hosting hanteras det runtime-lagret åt dig, så du driftsätter appen istället för att administrera servern.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du vill ha. Uppdateringar kan distribueras automatiskt när du skickar ändringar.
Om din app växer utöver de resurser som ingår i planen kan du behöva uppgradera till en större plan. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för normala trafiktoppar, men ihållande högre användning kräver mer resurser.
Push ditt projekt till GitHub, anslut repository och driftsätt det på Hostinger. Om du flyttar från en annan värd, uppdatera dina miljövariabler och domäninställningar, och testa sedan SSR och rutter efter den första driftsättningen.

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