Snygg webbhotell

Distribuera Svelte-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
svelte hosting

Enkel Svelte-hosting, transparent månadsprissättning

Hosta din Svelte-app på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Implementera med förtroende, med stöd av vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för hur Svelte levererar

Distribuera din Svelte-app med en konfiguration som håller sig ur vägen. Pressa din kod, så ger Hostingers Node.js-hosting dig den körtid ditt projekt behöver så att sidor laddas snabbt och din build körs med mindre manuell konfiguration. Din app körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att hantera trafik utan konstant justering. Det innebär färre distributionsuppgifter att spåra och mer tid som spenderas på att leverera funktioner som användare faktiskt kan använda.
svelte hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
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Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Svelte-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Svelte-hostingtjänster.
Svelte-hosting är en Node.js-hostingkonfiguration för att distribuera appar byggda med Svelte till en liveserver. Det är viktigt eftersom din app behöver en körningstid, byggprocess och distributionsarbetsflöde för att kunna hantera sidor och uppdateringar på ett tillförlitligt sätt i produktion.
Med vanlig VPS-hosting hanterar du operativsystemet, Node.js, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostingers Node.js-hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så att du kan fokusera på din Svelte-app och driftsättningsprocessen.
Ja. Du kan ansluta ditt GitHub-konto, ge åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du väljer. Därefter kan push-överföringar till den grenen utlösa uppdateringar precis som alla andra Git-baserade distributioner.
Det finns begränsningar för resurser och trafik i abonnemanget, och om din app växer utöver dessa kan du behöva uppgradera. Vi lägger inte till några överraskande avgifter för överanvändning vid normal användning, men långvarig hög trafik bör matchas mot ett större abonnemang.
Pusha appen till ett Git-repo, anslut den till Hostinger och ställ in kommandona "build" och "start" från panelen. Om din app redan körs lokalt handlar migreringen vanligtvis bara om att justera miljövariabler och distributionsinställningar.

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