svelte hosting

Byggd för hur Svelte levererar

Distribuera din Svelte-app med en konfiguration som håller sig ur vägen. Pressa din kod, så ger Hostingers Node.js-hosting dig den körtid ditt projekt behöver så att sidor laddas snabbt och din build körs med mindre manuell konfiguration. Din app körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att hantera trafik utan konstant justering. Det innebär färre distributionsuppgifter att spåra och mer tid som spenderas på att leverera funktioner som användare faktiskt kan använda.