Skicka enkelt berättelsebokbaserade projekt

Distribuera ditt Storybook-projekt med en konfiguration som håller arbetsflödet enkelt. Pressa din kod, så ger Hostingers Node.js-hosting dig en tydlig väg från lokala byggen till en live dokumentationswebbplats eller komponentsandlåda, utan extra serverkonfiguration. Ditt projekt körs på en hanterad infrastruktur byggd för tillförlitlighet, så uppdateringar förblir förutsägbara och trafiktoppar är enklare att hantera. Det innebär mindre tid för driftsättningsunderhåll och mer tid för att förfina de UI-komponenter som ditt team är beroende av.