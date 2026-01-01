Värd för sagoböcker

Distribuera appar byggda med Storybook på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
sagobokvärdskap

Ett enkelt pris, inga dolda avgifter

Hosta dina Storybook-appar tryggt på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka enkelt berättelsebokbaserade projekt

Distribuera ditt Storybook-projekt med en konfiguration som håller arbetsflödet enkelt. Pressa din kod, så ger Hostingers Node.js-hosting dig en tydlig väg från lokala byggen till en live dokumentationswebbplats eller komponentsandlåda, utan extra serverkonfiguration. Ditt projekt körs på en hanterad infrastruktur byggd för tillförlitlighet, så uppdateringar förblir förutsägbara och trafiktoppar är enklare att hantera. Det innebär mindre tid för driftsättningsunderhåll och mer tid för att förfina de UI-komponenter som ditt team är beroende av.
sagobokvärdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om webbhotell i storybook-format

Få svar på de vanligaste frågorna om Storybook-hostingtjänster.
Storybook-hosting innebär att distribuera Node.js-appen eller webbplatsen som du byggt med Storybook till en live-miljö där användare kan komma åt den. Det är viktigt eftersom lokala förhandsvisningar inte räcker till för produktion, testning eller att dela en stabil version med ditt team.
Med en VPS hanterar du servern, Node-versionen, processansvarig och uppdateringar själv. Med vår Node.js-hosting hanteras dessa delar åt dig, så att du kan fokusera på den Storybook-baserade appen istället för serverunderhåll.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata arkivet och distribuera från den gren du vill ha. Du kan fortsätta att pusha uppdateringar till GitHub och distribuera om från samma arkiv.
Det finns begränsningar i planen, och om din app växer ur dem kan du behöva uppgradera. Vi döljer inga avgifter för överanvändning bakom oväntad fakturering per begäran, men du bör kontrollera planens resurser innan du lanserar i stor skala.
Anslut ditt befintliga Git-repo eller ladda upp projektet, ställ in Node.js startkommando och miljövariabler och distribuera sedan. Om du flyttar från lokalt läge, se till att appen körs i produktionsläge och att alla byggsteg är inkluderade.

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