softr-hosting

Från Softr till liveappar, snabbare

Ta apparna och webbplatserna du bygger i Softr från prototyp till produktion utan att behöva omarbeta din stack. Hostingers Node.js-hosting ger dig en enkel väg att driftsätta ditt projekt, så att din anpassade logik och API:er går live med minimal installation. När din app är online håller den hanterade infrastrukturen körtiden stabil allt eftersom trafiken växer. Du får pålitlig drifttid, utrymme att skala upp och mindre tid spenderad på serverunderhåll.