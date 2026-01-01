Skicka Replit-projekt till produktion snabbare

Ta apparna och prototyperna du bygger i Replit från arbetsytan till produktion utan att ändra din stack. Skicka din Node.js-kod till Hostinger och kör den med en konfiguration som håller distributionen enkel, så att ditt projekt är live utan extra konfiguration eller serverarbete. När den är distribuerad körs din app på en hanterad infrastruktur som är byggd för att vara stabil under belastning. Du får pålitlig upptid, utrymme att skala och behöver lägga mindre tid på att underhålla servrar, så att du kan fokusera på den kod som är viktig.