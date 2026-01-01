Replit hosting

Distribuera appar byggda med Replit på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
replit hosting

Enkel månadsprissättning, inga dolda avgifter

Distribuera apparna du skapar med Replit på pålitliga webbhotell byggda för produktion. Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka Replit-projekt till produktion snabbare

Ta apparna och prototyperna du bygger i Replit från arbetsytan till produktion utan att ändra din stack. Skicka din Node.js-kod till Hostinger och kör den med en konfiguration som håller distributionen enkel, så att ditt projekt är live utan extra konfiguration eller serverarbete. När den är distribuerad körs din app på en hanterad infrastruktur som är byggd för att vara stabil under belastning. Du får pålitlig upptid, utrymme att skala och behöver lägga mindre tid på att underhålla servrar, så att du kan fokusera på den kod som är viktig.
replit hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Replit hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Replits webbhotellstjänster.
Det innebär att distribuera Node.js-appen eller webbplatsen som du byggt i Replit till en produktionsserver som riktiga användare kan komma åt. Detta är viktigt eftersom Replit är utmärkt för att bygga, men produktionshosting ger dig kontroll över drifttid, domäner och distributionsbeteende.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js runtime, säkerhetsuppdateringar och processhantering själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras runtime och infrastruktur åt dig, så att du kan distribuera appen utan arbete med serveradministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den branch du vill köra. Uppdateringar kan distribueras från GitHub utan att göra ditt repository offentligt.
Om din app överskrider gränserna i din prenumeration kan den begränsas av resursgränser tills du uppgraderar. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för trafiktoppar; den huvudsakliga begränsningen är den kapacitet som ingår i din prenumeration.
Pusha din app till GitHub, anslut repository i Hostinger och distribuera den. Om du flyttar från en lokal maskin eller ett annat webbhotell, se till att din Node-version, miljövariabler och startkommando matchar appen innan du byter trafik.

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