React router hosting

Distribuera React Router-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
React-routervärdskap

Enkel prissättning för React Router-hosting

Hosta din React Router-app på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Implementera med förtroende, och om den inte passar dig har du vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti som täcker dina behov.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

React Router-appar som håller sig snabba

Distribuera din React Router-app med en konfiguration som passar hur du redan arbetar. Skicka din kod till Node.js-hosting och kör dina rutter, laddare och serverlogik utan extra konfiguration, så att lokal utveckling går över till produktion med mindre friktion. Din app stannar kvar på en hanterad infrastruktur som är byggd för att hantera trafik och vara online på ett tillförlitligt sätt. Det ger dig färre distributionsuppgifter att hantera och mer tid att fokusera på ditt användargränssnitt, dataflöde och produktändringar.
React-routervärdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om hosting av React-routern

Få svar på de vanligaste frågorna om React-routerhostingstjänster.
React Router-hosting innebär att distribuera React-appen som använder React Router så att den kan köras i produktion och betjäna riktiga användare. Det är viktigt eftersom klientsidans routning behöver en Node.js-klar värd som kan betjäna appen korrekt vid direkta URL-inläsningar och uppdateringar.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, nodversionen, processinstallationen, uppdateringarna och säkerheten själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras serverarbetet åt dig, så att du kan fokusera på appen istället för att underhålla maskinen.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera sedan från den gren du vill ha. Uppdateringar kan hämtas från GitHub utan att göra repotet offentligt.
Ja, webbhotellsplaner har definierade resursgränser, och om din app växer ur dem kan du behöva uppgradera. Det finns inga överraskande avgifter för överanvändning vid trafiktoppar, men ihållande hög användning kan kräva ett högre plan.
Pusha appen till GitHub eller importera ditt befintliga repository, anslut den sedan till Hostinger och driftsätt. Om du flyttar från en annan värd, peka dina build- och startinställningar mot den aktuella Node.js-appen och verifiera miljövariabler innan du publicerar den.

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