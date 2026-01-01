React router hosting

React Router-appar som håller sig snabba

Distribuera din React Router-app med en konfiguration som passar hur du redan arbetar. Skicka din kod till Node.js-hosting och kör dina rutter, laddare och serverlogik utan extra konfiguration, så att lokal utveckling går över till produktion med mindre friktion. Din app stannar kvar på en hanterad infrastruktur som är byggd för att hantera trafik och vara online på ett tillförlitligt sätt. Det ger dig färre distributionsuppgifter att hantera och mer tid att fokusera på ditt användargränssnitt, dataflöde och produktändringar.