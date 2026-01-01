react hosting

Byggd för hur React skalar

Driftsätt din React-app med en inställning som håller vägen från kod till produktion enkel. Ladda upp ditt projekt till Hostingers Node.js-webbhotell, så körs din frontend i en miljö redo för moderna JavaScript-byggen och dynamiskt appbeteende. Din app förblir online på en hanterad infrastruktur byggd för stabil prestanda och pålitlig drifttid. Detta ger dig mindre arbete med driftsättning, mer utrymme att skala upp när användningen växer, och mer tid att fokusera på gränssnittet och funktionerna som dina användare faktiskt ser.