Byggd för hur Preact skalar

Distribuera din Preact-app på Node.js-hosting utan extra konfiguration. Push din kod, så tar runtime-systemet hand om appen så att dina sidor och komponenter laddas på samma sätt som du byggde dem, med en enkel väg från lokal utveckling till produktion. Ditt projekt körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli stabil när trafiken ökar. Det ger dig färre distributionsbekymmer, bättre daglig tillförlitlighet och mer tid att fokusera på leveransfunktioner istället för serverunderhåll.