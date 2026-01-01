Förhandshosting

Distribuera Preact-appar snabbt på Hostinger

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
förberedd hosting

Enkel månadsprissättning, inga dolda avgifter

Hosta din Preact-app på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan driftsätta med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för hur Preact skalar

Distribuera din Preact-app på Node.js-hosting utan extra konfiguration. Push din kod, så tar runtime-systemet hand om appen så att dina sidor och komponenter laddas på samma sätt som du byggde dem, med en enkel väg från lokal utveckling till produktion. Ditt projekt körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli stabil när trafiken ökar. Det ger dig färre distributionsbekymmer, bättre daglig tillförlitlighet och mer tid att fokusera på leveransfunktioner istället för serverunderhåll.
förberedd hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Preact-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Preacts webbhotellstjänster.
Preact-hosting innebär att distribuera en Preact-app till en produktionsmiljö som kan köra din Node.js-version och leverera den till användare. Det är viktigt eftersom du behöver en stabil körtid, ett stabilt distributionsarbetsflöde och en skalningsväg när appen lämnar din lokala dator.
Med en VPS hanterar du servern, Node.js-versionen, uppdateringar, processhanteraren och säkerheten själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa infrastrukturuppgifter åt dig, så att du kan fokusera på Preact-appen istället för serverunderhåll.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata arkivet och distribuera den gren du vill ha. Uppdateringar kan hämtas från arkivet precis som med ett publikt projekt.
Ditt abonnemang har resursgränser, och om din app växer utöver dem kan du behöva uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för normala trafiktoppar, men långvarig användning utöver ditt abonnemangs gränser kräver en högre nivå.
Pusha din app till GitHub, anslut repository i Hostinger och distribuera builden. Om du flyttar från en annan värd, uppdatera dina miljövariabler och domäninställningar och verifiera sedan appen i produktion.

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