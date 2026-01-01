Pakethosting

Distribuera appar byggda med Parcel snabbare på Hostinger

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
pakethosting

Enkel prissättning, inga dolda avgifter

Hosta dina Parcel-byggda appar tryggt på pålitlig Node.js-hosting. Varje plan inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så du kan prova det riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka paket byggs snabbare

Ta koden du paketerar med Parcel från lokala byggen till live-distribution utan att ändra ditt arbetsflöde. Hostingers Node.js-hosting ger din app en enkel väg till produktion, så att du kan leverera projektet du har byggt med mindre installation och färre distributionssteg. När den är online körs din app på en hanterad infrastruktur utformad för Node.js-arbetsbelastningar, med drifttid och skalning täckt allt eftersom trafiken växer. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina koden och funktionerna som är viktiga.
pakethosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
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Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om pakethosting

Få svar på de vanligaste frågorna om pakethostingstjänster.
Parcel-hosting innebär att distribuera Node.js-appen eller webbplatsen som du byggt med Parcel till en liveserver så att användare kan komma åt den. Det är viktigt eftersom ditt projekt behöver en runtime, processhantering och nätverksåtkomst utanför din lokala maskin.
Med en VPS hanterar du servern, OS-uppdateringar, Node-version och distributionskonfiguration själv. Med vår Node.js-hosting hanteras miljön åt dig, så du fokuserar på appen istället för serverunderhåll.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repositoriet och distribuera från önskad gren. Uppdateringar kan sedan hämtas från Git precis som med ett publikt repo.
Abonnemangen inkluderar definierade resursgränser, och om din app växer bortom dem kan du behöva uppgradera istället för att betala överraskande avgifter för överanvändning. Om trafiken blir ihållande eller resurstung är det bättre att byta till en större abonnemang innan prestandan försämras.
Push ditt projekt till GitHub eller ladda upp det från din lokala miljö, anslut sedan till repository och ställ in kommandona build och start. Om du migrerar från en annan värd, behåll samma Node.js-version och miljövariabler för att minska installationsarbetet.

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