pakethosting

Skicka paket byggs snabbare

Ta koden du paketerar med Parcel från lokala byggen till live-distribution utan att ändra ditt arbetsflöde. Hostingers Node.js-hosting ger din app en enkel väg till produktion, så att du kan leverera projektet du har byggt med mindre installation och färre distributionssteg. När den är online körs din app på en hanterad infrastruktur utformad för Node.js-arbetsbelastningar, med drifttid och skalning täckt allt eftersom trafiken växer. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina koden och funktionerna som är viktiga.