Nuxt-värdskap

Distribuera Nuxt-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
nuxt-värdskap

Enkel Nuxt-hostingprissättning, inga dolda avgifter

Hosta din Nuxt-app tryggt på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova den riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för hur Nuxt skalar

Distribuera din Nuxt-app på Hostingers Node.js-hosting utan extra konfiguration. Push din kod, så körs ditt projekt i en Node.js-miljö som stöder serversidesrendering, API-rutter och det byggflöde som din stack förväntar sig. Din app förblir enkel att hantera när trafiken växer, med drifttid och resursutrymme för att hantera verklig användning. Det ger dig en enkel väg från utveckling till produktion, med mindre tid som spenderas på serverunderhåll.
nuxt-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

Visa planer

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Nuxt-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Nuxt hostingtjänster.
Nuxt-hosting är en produktionsmiljö för att köra Nuxt-appar, inklusive den Node.js-körning och distributionskonfiguration som de behöver. Det är viktigt eftersom statisk filhosting ensam inte täcker serversidesrendering, API-rutter eller andra serverfunktioner som din Nuxt-app kan använda.
Med vanlig VPS-hosting hanterar du servern, OS-uppdateringar, Node.js-version, processhanterare och säkerhet själv. Med vår Nuxt-hosting hanteras det infrastrukturlagret åt dig, så du driftsätter och kör appen utan att underhålla en full serverstack.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och välj den gren du vill distribuera. Därefter kan uppdateringar distribueras från nya push-filer precis som med ett publikt repository.
Trafiken begränsas av resurserna i ditt abonnemang, så om din Nuxt-app växer utöver dem kan du behöva uppgradera. Vi lägger inte till några överraskande avgifter för överanvändning vid normal användning, men ihållande hög trafik kan kräva ett större abonnemang.
Du kan flytta en Nuxt-app genom att pusha projektet till GitHub, ansluta repot och driftsätta det på Hostinger. Om du redan har en live-app någon annanstans, peka samma kodbas hit och uppdatera eventuella miljövariabler eller bygginställningar efter behov.

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.