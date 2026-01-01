Nestjs-värdskap

Distribuera NestJS-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
nestjs-värdskap

Ett enkelt pris, inga dolda avgifter

Hosta dina NestJS-appar tryggt på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Produktionsklar hosting för NestJS

Distribuera din NestJS-app med en konfiguration som passar hur Node.js-projekt byggs och levereras. Push din kod, så hanterar Hostinger körtiden så att kontroller, tjänster och API:er är redo att köras utan extra serverkonfiguration. Ditt projekt stannar kvar på en infrastruktur byggd för tillförlitlighet, med utrymme att hantera trafik allt eftersom den växer. Det ger dig mindre tid att lägga på underhåll och mer tid på att leverera ändringar till din app.
nestjs-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Nestjs-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Nestjs webbhotellstjänster.
NestJS-hosting är den miljö där du distribuerar och kör din NestJS-app så att den kan acceptera riktig trafik över internet. Det är viktigt eftersom din app behöver en hanterad Node.js-körningstid, processhantering och tillräckligt med resurser för att hålla sig online efter distributionen.
Med en VPS hanterar du servern, Node.js-versionen, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med vår NestJS-hosting hanteras dessa delar åt dig, så att du kan driftsätta appen utan att behöva konfigurera hela serverstacken.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och välj den gren du vill distribuera. Därefter kan uppdateringar distribueras från nya push-filer precis som med ett publikt repository.
Planerna inkluderar resursgränser, så om din app växer utöver dem kan du behöva uppgradera istället för att betala överraskande avgifter för överanvändning. Om trafiken ökar är den största begränsningen din plans CPU, minne och appkapacitet.
Push ditt NestJS-projekt till GitHub eller importera det befintliga repot, anslut det sedan till Hostinger och ange startkommandot och miljövariablerna. Om du flyttar från en annan värd, kopiera först dina konfigurations- och databasinställningar och distribuera sedan samma kodbas här.

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