Lovable hosting

Distribuera appar byggda med Lovable på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
lovable hosting

Enkla priser, inga dolda avgifter

Distribuera apparna du bygger med Lovable på en pålitlig infrastruktur du kan lita på. Varje prenumeration inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det smidigt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Lovable build till live-app

Ta det du bygger i Lovable och flytta det till produktion utan extra konfiguration. Hostingers Node.js-hosting ger din app en smidig väg från prototyp till live-webbplats, så att du kan pusha kod och få igång ditt projekt med minimal friktion. När den är distribuerad körs din app på en hanterad infrastruktur byggd för tillförlitlighet och stabil prestanda. Det innebär mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att leverera funktioner som dina användare kan lita på.
lovable hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Lovable hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Lovables webbhotellstjänster.
Lovable hosting innebär att distribuera Node.js-appen du byggt med Lovable till en liveserver där användare kan komma åt den. Det är viktigt eftersom Lovable är till för att bygga appen, medan hosting ger den körtid, drifttid och offentlig åtkomst som din app behöver i produktion.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js runtime, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen du byggde i Lovable istället för serverunderhåll.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera den branch du vill ha. Uppdateringar från det repot kan sedan flöda in i din distribution utan att koden blir offentlig.
Ja, varje prenumeration har resursgränser, och om din app överskrider dem kan du behöva uppgradera. Vi tar inte ut dolda avgifter för överanvändning vid oväntade trafiktoppar, men du bör välja en prenumeration som passar din förväntade användning.
Pusha din Lovable-app till GitHub, anslut ditt repository i Hostinger och distribuera den. Om du flyttar från ett annat webbhotell kan du vanligtvis återanvända samma kodbas och miljövariabler, så att installationen förblir smidig.

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