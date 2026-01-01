Lovable hosting
Distribuera appar byggda med Lovable på några minuter
Enkla priser, inga dolda avgifter
Businessförmåner:
Allt i Business, plus:
Businessförmåner:
Allt i Business, plus:
Från Lovable build till live-app
Pusha din kod. Vi fixar resten.
1. Anslut ditt projekt
Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.
2. Implementera direkt
Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat
3. Hantera och skala
Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.