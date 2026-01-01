Googles Antigravity hosting

Distribuera appar som byggts med Google Antigravity snabbare

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Google Antigravity hosting

Ett enkelt pris för Google Antigravity hosting

Distribuera apparna du skapar med Google Antigravity på pålitlig Node.js-hosting som du kan lita på. Varje prenumeration har en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka snabbare med Google Antigravity-arbetsflöden

Ta det du bygger i Google Antigravity och flytta det till produktion på Node.js-hosting utan att behöva omarbeta din stack. Pressa din kod, så hanterar Hostinger runtime-installationen så att din app startar snyggt och beter sig som du förväntar dig. När den är live körs ditt projekt på en hanterad infrastruktur byggd för stabil distribuering och utrymme att växa. Det ger dig en enklare distributionsväg och mindre tid som spenderas på serverunderhåll.
Google Antigravity hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Googles Antigravity hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Googles Antigravity-hostingtjänster.
Google Antigravity hosting innebär att distribuera Node.js-appar eller webbplatser som du bygger med Google Antigravity till en livebaserad servermiljö. Det är viktigt eftersom ditt projekt behöver en körtid, nätverk och upptid utanför din lokala maskin innan någon annan kan använda det.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen byggd med Google Antigravity istället för serveradministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den branch du vill använda. Du kan hålla ditt repository privat samtidigt som du använder push-baserade distributioner.
Varje prenumeration har resursgränser, så om din app växer bortom dem kan du behöva uppgradera till en större prenumeration. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för normala trafiktoppar, men långvarig användning som överstiger din prenumerations kapacitet kan kräva en högre nivå.
Om din app finns i Git eller på annan hosting, pusha den till GitHub, anslut repot och distribuera den på Hostinger. Om du börjar med lokal kod, ladda upp den till ett repo först och använd sedan samma distribueringsflöde med minimala ändringar.

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