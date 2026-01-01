Skicka snabbare med Google Antigravity-arbetsflöden

Ta det du bygger i Google Antigravity och flytta det till produktion på Node.js-hosting utan att behöva omarbeta din stack. Pressa din kod, så hanterar Hostinger runtime-installationen så att din app startar snyggt och beter sig som du förväntar dig. När den är live körs ditt projekt på en hanterad infrastruktur byggd för stabil distribuering och utrymme att växa. Det ger dig en enklare distributionsväg och mindre tid som spenderas på serverunderhåll.