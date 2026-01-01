Google AI Studio-hosting

Distribuera appar skapade med Google AI Studio på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Google AI Studio-värdskap

Enkel prissättning för Google AI Studio-hosting

Hosta apparna du skapar med Google AI Studio på en pålitlig infrastruktur utformad för produktion. Varje abonnemang inkluderar vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det tryggt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Google AI Studio till snabb liveapp

Ta apparna och prototyperna du bygger i Google AI Studio från lokal testning till en Node.js-miljö utan att ändra ditt arbetsflöde. Pressa din kod, så hanterar Hostinger körning och distribution så att ditt projekt är redo att betjäna riktiga användare med mindre installation. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur utformad för stabil drifttid och utrymme att växa i takt med att trafiken ökar. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina de funktioner som din stack är beroende av.
Google AI Studio-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

Visa planer

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om webbhotell i Google AI Studio

Få svar på de vanligaste frågorna om Google AI Studio-hostingtjänster.
Det innebär att distribuera Node.js-appen eller webbplatsen som du byggt med Google AI Studio till en liveserver så att användarna kan komma åt den. Google AI Studio är ett utvecklingsverktyg, inte något du hostar direkt.
Med VPS-hosting hanterar du servern, OS-uppdateringar, Node.js-version, processhanterare och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa plattformsuppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen du byggt.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från önskad gren. Uppdateringar kan distribueras från Git på samma sätt som med ett publikt repository.
Abonnemangen inkluderar definierade resursgränser, och om din app växer för långt kan den bli långsammare eller behöva ett högre abonnemang. Vi lägger inte till några överraskande avgifter för överbelastning vid normala trafiktoppar; om du behöver mer kapacitet uppgraderar du abonnemanget.
Pusha appen till GitHub, anslut repot i Hostinger och driftsätt den gren du vill ha. Om den redan körs någon annanstans kan du peka samma kodbas hit med minimala ändringar, så länge den matchar Node.js hostingkrav.

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