Från Google AI Studio till snabb liveapp

Ta apparna och prototyperna du bygger i Google AI Studio från lokal testning till en Node.js-miljö utan att ändra ditt arbetsflöde. Pressa din kod, så hanterar Hostinger körning och distribution så att ditt projekt är redo att betjäna riktiga användare med mindre installation. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur utformad för stabil drifttid och utrymme att växa i takt med att trafiken ökar. Du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att förfina de funktioner som din stack är beroende av.