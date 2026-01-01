Github copilot-hosting

Distribuera appar som byggts med GitHub Copilot, snabbare

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
github copilot-hosting

Ett pris, inga dolda avgifter

Distribuera apparna du skapar med GitHub Copilot på pålitliga webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka Copilot-byggda appar utan friktion

Ta det du bygger med GitHub Copilot och driftsätt det på Node.js-hosting utan extra konfiguration. Din kod levereras som en fungerande app eller webbplats, med en enkel väg från lokal utveckling till produktion. När det är live körs ditt projekt på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js-appar, så att du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att leverera uppdateringar. Du får tillförlitligheten och utrymmet för att hålla din stack stabil när trafiken växer.
github copilot-hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Github Copilot-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Github Copilot-hostingtjänster.
Det innebär att hosta Node.js-appen du byggt med GitHub Copilot så att den kan köras i produktion och betjäna riktiga användare. GitHub Copilot hjälper dig att skriva koden, men Hostinger kör appen, hanterar runtime-funktionen och håller den tillgänglig online.
Med en VPS hanterar du servern, Node.js-installationen, uppdateringarna och processhanteringen själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa delar åt dig, så github copilot-hosting är närmare driftsättning och driftsättning än fullständig serveradministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du vill använda. Du kan fortsätta använda privata repos för källkodskontroll och pusha uppdateringar som vanligt.
Din app fortsätter att köras, men abonnemangsgränser gäller fortfarande, så ihållande hög trafik kan kräva en uppgradering. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för överbelastning vid trafiktoppar, men du bör välja ett abonnemang som matchar din förväntade användning.
Push appen till GitHub, anslut repository i Hostinger och driftsätt. Om du flyttar från en annan värd, uppdatera alla miljövariabler, databasinställningar och domänposter och testa sedan produktionsversionen.

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