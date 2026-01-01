Gatsby-värdskap

Implementera Gatsby-webbplatser på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
gatsby-värdskap

Enkel prissättning för Gatsby-hosting

Hosta din Gatsby-app tryggt på pålitlig Node.js-hosting byggd för produktion. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för Gatsby-framträdanden

Distribuera din Gatsby-webbplats på Node.js-hosting utan extra konfiguration. Pressa din kod, så hanteras dina statiska sidor och applogik från en runtime som är redo för moderna JavaScript-projekt. Ditt projekt stannar kvar på hanterad infrastruktur med drifttid och skalning hanterad åt dig. Det innebär färre distributionsuppgifter att hantera och mer tid att bygga funktioner som dina användare faktiskt kan se.
gatsby-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Gatsby-värdskap

Få svar på de vanligaste frågorna om Gatsbys webbhotellstjänster.
Gatsby-hosting innebär att distribuera en Gatsby-app eller webbplats till en runtime som hanterar det genererade frontend-gränssnittet och stöder de Node.js-delar som ditt projekt kan behöva. Det är viktigt eftersom produktionshosting hanterar drifttid, skalning och distribution, så att du inte behöver köra allt från din lokala maskin.
Med en VPS hanterar du servern, Node.js-versionen, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med hanterad Gatsby-hosting hanterar plattformen runtime och distributionsflödet åt dig, så att du kan fokusera på appen istället för serverinstallationen.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata arkivet och distribuera från den gren du vill använda. Uppdateringar kan distribueras från framtida push-uppdateringar på samma sätt som med ett publikt arkiv.
Det finns plangränser för resurser och trafik, och om ett projekt växer för mycket behöver du uppgradera istället för att betala slumpmässiga avgifter för överskott. Kontrollera planinformationen för de aktuella gränserna innan du lanserar i stor skala.
Anslut Gatsby-projektet från ditt Git-arkiv eller ladda upp byggkällan och distribuera den sedan i Hostinger. Om du flyttar från en annan värd, uppdatera dina miljövariabler och domäninställningar och verifiera sedan att bygg- och körtidsmiljön matchar din nuvarande konfiguration.

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