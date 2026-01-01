Framer-värdskap

Distribuera Framer-projekt med snabbare och enklare hosting

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
webbhotell för ramverk

Enkel Framer-hosting, ett tydligt pris

Hosta apparna och webbplatserna du bygger med Framer på en pålitlig infrastruktur du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Framer-idéer till live-sajter

Förvandla ditt Framer-projekt till en Node.js-app i realtid utan att lägga till störningar vid driftsättning. Pressa din kod, så hanterar Hostinger körtiden och installationen så att din webbplats eller app går från lokal byggnation till produktion med mindre manuellt arbete. Ditt projekt körs på en hanterad infrastruktur byggd för stabil drifttid och förutsägbar prestanda när trafiken förändras. Det ger dig en enklare väg att fortsätta leverera uppdateringar utan att lägga tid på serverunderhåll.
webbhotell för ramverk

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Framer-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Framers webbhotellstjänster.
Framer-hosting innebär att distribuera Node.js-appar eller webbplatser som du bygger med Framer till en liveserver så att användare kan nå dem. Detta är viktigt eftersom lokala eller förhandsgranskningsversioner inte är produktionshosting, och du behöver fortfarande en runtime, drifttid och en offentlig URL.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js runtime, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js hosting hanteras den serverhanteringen åt dig, så att du kan fokusera på appen som byggts med Framer istället för att underhålla infrastrukturen.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från önskad gren. Därefter kan uppdateringar distribueras från samma repository utan att göra det offentligt.
Abonnemang har resursgränser, och om din app överskrider dem kan du behöva uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för normala trafiktoppar, men långvarig användning utöver abonnemangsgränserna bör flyttas till ett större abonnemang.
Push ditt projekt till GitHub, anslut repot i Hostinger och driftsätt den gren du vill ha. Om du flyttar från en annan värd, peka din domän till den nya appen efter driftsättningen och verifiera dina miljövariabler och bygginställningar.

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