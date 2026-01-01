Snabbhosting utan flaskhalsar

Distribuera din Fastify-app med en konfiguration som håller vägen från kod till produktion enkel. Pressa på ditt projekt, starta Node.js-körningen och kör API:er eller webbplatser utan att lägga tid på anpassad serverkonfiguration. Din app förblir på hanterad hosting byggd för tillförlitlighet, så trafiktillväxt och rutinmässigt underhåll hanteras med mindre manuellt arbete. Det ger dig en renare distributionsprocess och mer tid att fokusera på de rutter, logik och funktioner som är viktiga.