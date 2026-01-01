Snabb webbhotell

Distribuera Fastify-appar på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Fastify-värdskap

Enkel Fastify-prissättning, inga dolda avgifter

Hosta din Fastify-app tryggt på pålitlig Node.js-hosting byggd för produktion. Varje plan inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova den riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Snabbhosting utan flaskhalsar

Distribuera din Fastify-app med en konfiguration som håller vägen från kod till produktion enkel. Pressa på ditt projekt, starta Node.js-körningen och kör API:er eller webbplatser utan att lägga tid på anpassad serverkonfiguration. Din app förblir på hanterad hosting byggd för tillförlitlighet, så trafiktillväxt och rutinmässigt underhåll hanteras med mindre manuellt arbete. Det ger dig en renare distributionsprocess och mer tid att fokusera på de rutter, logik och funktioner som är viktiga.
Fastify-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Fastify-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Fastifys webbhotellstjänster.
Fastify-hosting innebär att köra en Fastify-app på en servermiljö som stöder Node.js, beroenden och din apps startprocess. Det är viktigt eftersom din kod behöver en plats att köras kontinuerligt, hantera förfrågningar och vara tillgänglig i produktion.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, omvänd proxy och uppdateringar själv. Med vår Node.js-hosting för Fastify hanteras dessa uppgifter på servernivå åt dig, så du driftsätter appen utan att hantera hela maskinen.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repositoriet och distribuera från önskad gren. Uppdateringar kan sedan hämtas från Git precis som med ett publikt repo.
Planerna inkluderar definierade resursgränser, så om din Fastify-app växer utöver dem kan du behöva uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för överanvändning vid normal användning, men ihållande trafik utöver din plans kapacitet kan påverka prestandan.
Skicka ditt Fastify-projekt till GitHub eller ladda upp det, anslut det sedan till Hostinger och ange startkommandot och miljövariablerna. Om din app redan körs lokalt med Node.js är distributionsflödet vanligtvis enkelt.

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