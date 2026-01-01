Docusaurus-värdskap

Distribuera Docusaurus-webbplatser på minuter, inte timmar

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
docusaurus-värdskap

Enkel prissättning för Docusaurus-hosting

Hosta din Docusaurus-webbplats tryggt på pålitlig Node.js-hosting byggd för produktion. Varje abonnemang inkluderar vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för Docusaurus-dokument som skalar

Distribuera din Docusaurus-webbplats på Node.js-hosting utan extra installationsarbete. Installera din dokumentationsapp så hanterar Hostinger körtiden så att din innehållswebbplats är redo att visa sidor med ett enkelt och välbekant arbetsflöde. Ditt projekt körs också på en hanterad infrastruktur byggd för tillförlitlighet, så att du lägger mindre tid på serverunderhåll och mer tid på att uppdatera innehåll. Det ger ditt team ett stabilt hem för dokumentation som kan hålla jämna steg med din webbplats växande.
docusaurus-värdskap

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Docusaurus-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Docusaurus webbhotellstjänster.
Docusaurus-hosting innebär att driftsätta en webbplats byggd med Docusaurus till en aktiv Node.js-miljö så att folk kan komma åt den online. Det är viktigt eftersom dina dokument, bloggar eller projektwebbplatser behöver en servermiljö och en stabil driftsättningsprocess, inte bara lokal utveckling.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processstart, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting för docusaurus-hosting hanteras runtime och distributionsinställningar åt dig, så att du fokuserar på webbplatsen istället för serverunderhåll.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du vill ha. Därefter kan push-överföringar till den grenen utlösa uppdateringar på samma sätt som med ett offentligt repot.
Trafiken är bunden till gränserna i ditt webbhotellspaket, och om din Docusaurus-webbplats växer utöver dem kan du behöva uppgradera. Vi döljer inga avgifter för överanvändning bakom vaga formuleringar, så kontrollera gränserna för paketet innan lansering.
Lägg webbplatsen i ett Git-arkiv, anslut den till Hostinger och distribuera grenen som innehåller din produktionsversion. Om du migrerar från en annan värd, peka din domän efter distributionen och verifiera att versionsinställningarna matchar din befintliga konfiguration.

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