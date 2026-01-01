Skicka det du bygger i Cursor AI, snabbare

Ta apparna du bygger med Cursor AI från lokala filer till en live Node.js-miljö utan att ändra ditt arbetsflöde. Pressa din kod, så hanterar Hostinger installationen så att ditt projekt är redo att köras med mindre friktion och färre distributionssteg. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js-arbetsbelastningar, med drifttid och skalning täckta åt dig. Det ger dig en enklare väg från prototyp till produktion, medan du kan fokusera på koden i din editor.