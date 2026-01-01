Markörvärdskap

Distribuera appar byggda med Cursor AI på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
markörvärd

Enkel prissättning, inga dolda avgifter

Distribuera apparna du skapar med Cursor AI på pålitliga webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka det du bygger i Cursor AI, snabbare

Ta apparna du bygger med Cursor AI från lokala filer till en live Node.js-miljö utan att ändra ditt arbetsflöde. Pressa din kod, så hanterar Hostinger installationen så att ditt projekt är redo att köras med mindre friktion och färre distributionssteg. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js-arbetsbelastningar, med drifttid och skalning täckta åt dig. Det ger dig en enklare väg från prototyp till produktion, medan du kan fokusera på koden i din editor.
markörvärd

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om markörhosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Cursors webbhotellstjänster.
Det innebär att distribuera Node.js-appen som du bygger i Cursor AI till en liveserver där användare kan komma åt den. Detta är viktigt eftersom Cursor AI hjälper dig att skriva kod, men hosting är det som håller appen igång i produktion.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js runtime, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostingers Node.js-hosting hanteras serverarbetet åt dig, så att du kan fokusera på appen som är byggd i Cursor AI.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata arkivet och distribuera från den gren du vill ha. Du kan hålla arkivet privat under hela processen.
Ditt abonnemang inkluderar en viss mängd resurser, och om din app växer utöver dessa måste du uppgradera. Vi tar inte ut några överraskande avgifter för trafiktoppar, men ihållande högre användning kan kräva ett större abonnemang.
Push ditt projekt till GitHub eller ladda upp koden, anslut det sedan till Hostinger och driftsätt Node.js-appen. Om du flyttar från en annan värd, peka samma appinställningar, miljövariabler och byggkommandon mot den nya driftsättningen.

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