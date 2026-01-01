Claude Code hosting

Distribuera appar byggda med Claude Code på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
claude code hosting

Enkel prissättning för Claude Code hosting

Distribuera apparna du skapar med Claude Code på pålitliga webbhotell du kan lita på. Varje prenumeration inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Skicka Claude Code builds till produktion snabbare

Ta apparna och prototyperna du bygger med Claude Code från lokal utveckling till produktion utan att ändra ditt arbetsflöde. Flytta ditt Node.js-projekt så hanterar Hostinger körning och distribution så att din app är redo för användare utan extra inställningar. När det är live körs ditt projekt på en hanterad infrastruktur byggd för stabil upptid och utrymme att växa. Det innebär mindre tid på att underhålla servrar och mer tid på att finjustera koden och funktionerna du redan levererat.
claude code hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Claude Code hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Claudes kodhostingtjänster.
Claude Code-hosting innebär att distribuera Node.js-apparna du bygger med Claude Code till en liveserver så att andra kan använda dem. Det är viktigt eftersom kodgenerering inte är samma sak som produktionshosting – du behöver fortfarande runtime, processhantering och nätverksåtkomst.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js, uppdateringar och appprocesser själv. Med Hostingers Node.js-hosting för Claude Code-hosting hanterar plattformen serverlagret, så att du kan fokusera på app- och distributionsflödet istället för systemadministration.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den branch du väljer. Uppdateringar kan hämtas från samma repository utan att koden ska bli offentlig.
Din prenumeration har fasta resursgränser, och om trafiken överskrider dem kan appen bli långsammare eller behöva en större prenumerationsplan. Vi lägger inte till några överraskande avgifter för extra besök, men du bör uppgradera innan ihållande hög belastning påverkar prestandan.
Pusha projektet till GitHub, anslut repository och distribuera det på Hostinger. Om du flyttar från ett annat webbhotell, uppdatera alla miljövariabler och domäninställningar och testa sedan appen efter den första distribueringen.

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