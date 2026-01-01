Från Bolt.ny idé till live-app

Ta appen eller webbplatsen du bygger i Bolt.new från prototyp till produktion utan att ändra ditt arbetsflöde. Hostingers Node.js-hosting ger dig en enkel väg att driftsätta ditt projekt, så att du kan gå från genererad kod till en live-app med mindre installation. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js, med drifttid och skalning hanterade åt dig. Det innebär mindre tid att hantera serverunderhåll och mer tid att förfina den produkt som dina användare faktiskt ser.