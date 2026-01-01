Bolt-hosting

Distribuera appar byggda med Bolt.new på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
bulthosting

Enkel prissättning, inga dolda avgifter

Distribuera apparna du skapar med Bolt.new på pålitlig webbhotell du kan lita på. Varje abonnemang inkluderar en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med förtroende.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Från Bolt.ny idé till live-app

Ta appen eller webbplatsen du bygger i Bolt.new från prototyp till produktion utan att ändra ditt arbetsflöde. Hostingers Node.js-hosting ger dig en enkel väg att driftsätta ditt projekt, så att du kan gå från genererad kod till en live-app med mindre installation. När den är live körs din app på en hanterad infrastruktur byggd för Node.js, med drifttid och skalning hanterade åt dig. Det innebär mindre tid att hantera serverunderhåll och mer tid att förfina den produkt som dina användare faktiskt ser.
bulthosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Bolt-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Bolt-hostingtjänster.
Det innebär att distribuera Node.js-appen du byggde i Bolt.new till en liveserver så att riktiga användare kan komma åt den. Detta ger ditt projekt en stabil runtime, hanterad infrastruktur och en offentlig URL istället för att lämna det som en lokal prototyp.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, säkerhetsuppdateringar och omvänd proxy själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig, så att du kan fokusera på appen som är byggd med Bolt.new.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera den gren du vill ha. Uppdateringar kan sedan skickas via Git precis som alla andra anslutna projekt.
Det finns begränsningar för resurser och trafik i abonnemanget, och om din app växer utöver dessa kan du behöva uppgradera. Vi lägger inte till några överraskande avgifter för överanvändning vid normal användning, men långvarig hög trafik bör matchas mot ett större abonnemang.
Push projektet till GitHub, anslut repot i Hostinger och driftsätt det på Node.js-hosting. Om du kommer från en annan värd kan du vanligtvis behålla samma kod och bara justera miljövariabler, byggkommandon eller startinställningar.

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