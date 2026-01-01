Snabbt från Base44-idé till live-app

Ta apparna och prototyperna du bygger med Base44 från idé till distribution utan att ändra hur du arbetar. Hostingers Node.js-hosting ger dig en enkel väg till produktion, så att ditt projekt kan flytta från den lokala miljön till en konfiguration som är redo för riktiga användare. När den väl är igång stannar din app kvar på en hanterad infrastruktur med upptid och skalning hanterad åt dig. Det innebär mindre tid att hantera serveruppgifter och mer tid att finjustera funktioner, åtgärda buggar och leverera uppdateringar.