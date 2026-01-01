Base44 hosting

Distribuera appar byggda med Base44 på några minuter

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
base44 hosting

Enkel prissättning för Base44 hosting

Distribuera apparna du bygger med Base44 på ett pålitligt webbhotell du kan lita på. Varje prenumeration inkluderar vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, så att du kan prova det med riskfritt.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Snabbt från Base44-idé till live-app

Ta apparna och prototyperna du bygger med Base44 från idé till distribution utan att ändra hur du arbetar. Hostingers Node.js-hosting ger dig en enkel väg till produktion, så att ditt projekt kan flytta från den lokala miljön till en konfiguration som är redo för riktiga användare. När den väl är igång stannar din app kvar på en hanterad infrastruktur med upptid och skalning hanterad åt dig. Det innebär mindre tid att hantera serveruppgifter och mer tid att finjustera funktioner, åtgärda buggar och leverera uppdateringar.
base44 hosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Base44 hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Base44s webbhotellstjänster.
Det innebär att distribuera Node.js-appen som du byggde med Base44 till en liveserver så att användare kan komma åt den. Base44-hosting är viktigt eftersom din app behöver en produktionsmiljö, en offentlig URL och en hanterad infrastruktur utanför din lokala maskin.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhanteraren, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanteras dessa serveruppgifter åt dig så att du kan fokusera på appen som är byggd med Base44.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, bevilja åtkomst till det privata repot och distribuera från den branch du vill köra. Uppdateringar kan sedan distribueras från samma repository när du pushar ändringar.
Om din app överskrider de inkluderade resurserna kan prestandan bli långsammare och du kan behöva en högre prenumeration. Vi döljer inga avgifter för överanvändning för Node.js-hosting, så kontrollera dina prenumerationsgränser före lansering om du förväntar dig trafiktoppar.
Distribuera appen från ditt GitHub-repo eller ladda upp projektfilerna, ange sedan miljövariablerna och startkommandot i Hostinger. Om du migrerar från ett annat webbhotell, peka din domän till den nya appen efter verifiering.

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