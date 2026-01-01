Angular-hosting

Distribuera Angular-appar med Node.js-hosting som skalar med dig

Gratis domän i 1 år
Gratis företagsmejl i 1 år
Gratis hanterade SSL-adresser
från46,90kr/mån
Starta nu
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
vinkelhosting

Enkel prissättning för Angular-hosting

Hosta din Angular-app på en pålitlig infrastruktur byggd för produktion. Om det inte passar dig ger vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti dig sinnesro.
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Populärast
79% rabatt
Business
Fler verktyg och resurser för tillväxt
223,90kr
46,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 2.251,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
5 webbappar
50 webbplatser
2 CPU-kärnor
3 GB RAM-minne
50 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Businessförmåner:

Kontakt ingår
GRATIS
Bygg med Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domän i 1 år
Hanterade SSL-certifikat
GRATIS
Globalt internt CDN
GRATIS
GitHub-integration med automatiska distributioner
IDE-baserade distributioner
NYHET
Säkerhetskopior dagligen och on-demand
Brandvägg för webbappar
Trafikhantering för AI-botar
Obegränsad bandbredd
Hanterad MySQL-databas
69% rabatt
Cloud Startup
20 gånger mer kraft för dina webbplatser med Cloud hosting
305,90kr
94,90kr/mån
Välj plan
Få 48 månader för 4.555,20 kr (ordinarie pris 14.683,20 kr). Förnyas för 282,90 kr/mån.
10 webbappar
NYHET
Obegränsat webbplatser
4 CPU-kärnor
4 GB RAM-minne
100 GB av världens snabbaste NVMe-lagring
Obegränsat e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år

Allt i Business, plus:

Få prioriterad expertsupport dygnet runt
Få extra kontroll och stabilitet med en dedikerad IP-adress
Hantera trafiktopp med en strömförstärkning i en vecka/månad
Högre databasprestanda och anslutningsgränser
Se alla funktioner

Priset som visas är den månatliga avgiften, exklusive tillämpliga skatter. Det totala priset för planen som betalas direkt i kassan inkluderar den månatliga avgiften multiplicerat med det antal månader som din plan gäller, tillsammans med eventuella skatter.

Byggd för Angular-appprestanda

Distribuera din Angular-app på Node.js-hosting utan extra serverkonfiguration. Pressa på ditt projekt, så hanterar Hostinger körtiden och distributionsflödet så att din byggda webbplats eller app går live med mindre friktion. Din applikation körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli tillförlitlig när trafiken förändras, så att du lägger mindre tid på underhåll och mer tid på att leverera uppdateringar. Det ger dig en enklare väg från kod till produktion, med hosting som håller sig ur vägen.
vinkelhosting

Pusha din kod. Vi fixar resten.

1. Anslut ditt projekt

1. Anslut ditt projekt

Anslut GitHub, ladda upp en ZIP-fil eller distribuera från AI-kodassistenten. Ditt ramverk har upptäckts automatiskt, byggkommandon har hanterats och du är redo att leverera.

2. Implementera direkt

2. Implementera direkt

Starta din webbapp på några sekunder. Servrar, säkerhet och skalning – allt fixat

3. Hantera och skala

3. Hantera och skala

Behåll kontrollen och skala upp smidigt. Övervaka prestanda, mappa domäner och omdistribuera automatiskt.

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Lokal implementering. Global räckvidd.

Välj en serverplats eller ett CDN nära dina användare för snabbare laddningshastighet. Vi har datacenter och CDN-nätverk över hela världen: Nordamerika, Europa, Asien, Sydamerika, Sydafrika och Australien.
Kom igång nu
Lokal implementering. Global räckvidd.

Vanliga frågor om Angular-hosting

Få svar på de vanligaste frågorna om Angulars webbhotellstjänster.
Angular-hosting är produktionsmiljön där Node.js-appen eller webbplatsen du byggt med Angular körs för riktiga användare. Det är viktigt eftersom du behöver en server som kan hantera distribution, runtime-beroenden, routing och drifttid utanför din lokala maskin.
Med en VPS hanterar du operativsystemet, Node.js-versionen, processhantering, uppdateringar och säkerhet själv. Med Hostinger Node.js-hosting hanterar plattformen serverlagret så att du kan driftsätta din Angular-app utan att underhålla hela maskinen.
Ja. Anslut ditt GitHub-konto, auktorisera åtkomst till det privata repot och distribuera från den gren du vill ha. Uppdateringar kan hämtas från samma privata repository efter varje push.
Om trafiken överstiger din plans gränser kan förfrågningar begränsas eller prestandan försämras tills du uppgraderar. Hostinger döljer inte detta bakom otydlig fakturering för överskridande kapacitet; kapaciteten är knuten till den plan du väljer.
Push ditt projekt till GitHub eller importera den befintliga koden, anslut sedan repot i Hostinger och driftsätt. Om du flyttar från en annan värd, peka din domän till den nya appen efter driftsättningen och verifiera miljövariabler och bygginställningar.

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