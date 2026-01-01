Angular-hosting

Byggd för Angular-appprestanda

Distribuera din Angular-app på Node.js-hosting utan extra serverkonfiguration. Pressa på ditt projekt, så hanterar Hostinger körtiden och distributionsflödet så att din byggda webbplats eller app går live med mindre friktion. Din applikation körs på en hanterad infrastruktur som är utformad för att förbli tillförlitlig när trafiken förändras, så att du lägger mindre tid på underhåll och mer tid på att leverera uppdateringar. Det ger dig en enklare väg från kod till produktion, med hosting som håller sig ur vägen.