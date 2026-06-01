Varför välja Hostinger Mail?
Värde som faktiskt är meningsfullt
Igång på några minuter
Det viktigaste, täckt
Jämförelse direkt
*Jämförelsedatum: 1 juni 2026.
Upptäck varför fler än 5 miljoner webbplatsägare väljer Hostinger
Simos
Jag har använt Hostinger i över ett år och jag är mer än imponerad. Deras övergripande professionalism är uppenbar, men deras e-posttjänst är verkligen fantastisk – pålitlig, enkel att installera och perfekt för professionell kommunikation.
Bob Stewart
Hostingers tjänst har vad jag behöver för e-post och domän med rätt funktioner och ett rimligt pris. Andra webbhotellstjänster påstår sig vara bäst men de begraver dig i komplexitet och marknadsföring.
Köp ditt AI-drivna e-postabonnemang för företag
30 dagars pengarna-tillbaka-garanti
Säg upp när som helst
Support 24/7
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner:
Förmåner: