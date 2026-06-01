Hostinger Mail jämfört med Zoho Mail

Jämför Hostinger och Zoho i korthet för att hitta rätt e-posttjänst för företag för dina behov.
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Varför välja Hostinger Mail?

Ett bra e-postmeddelande behöver inte vara komplicerat eller dyrt. Här levererar Hostinger.

Värde som faktiskt är meningsfullt

En professionell inkorg borde inte kosta en förmögenhet. Hostinger Business Email ger dig en varumärkesadress, solid säkerhet och utrymme att växa – utan de oväntade förnyelsehöjningarna.

Igång på några minuter

Inga tekniska installationsproblem. Oavsett om din domän finns hos Hostinger eller inte, tar det bara några få klick att få din inkorg live – och ditt första professionella e-postmeddelande är redo att skickas.

Det viktigaste, täckt

Skräppostfiltrering, e-postautentisering, mobil åtkomst och AI-skrivverktyg – allt inbyggt. Så att du kan fokusera på ditt företag, inte din inkorg.

Jämförelse direkt

Jämför priser och funktioner med en snabb blick.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Startpris per brevlåda*

Starts at 4,90 kr/månad
1 kr/mån

Gratis domän

Yes
No

Lagring per postlåda

10 GB–50 GB
5 GB–100 GB

E-postalias

Upp till 30
Upp till 30

Regler för vidarebefordran

Yes
Yes

Autosvarare

Yes
Yes

Skräppost- och virusskydd

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Se vem som öppnade dina e-postmeddelanden

Alla planer
No

E-postinteraktioner

Yes
No

AI-funktioner

Ja, AI-assistent, AI-skrivning, smart sökning och sammanfattningar
Ja, AI-assistent

Agentens e-postadress

Yes
No

Kundsupport

Livechatt dygnet runt
24/7 e-post; chatt om betalda planer

Recensionspoäng på Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
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*Jämförelsedatum: 1 juni 2026.

Upptäck varför fler än 5 miljoner webbplatsägare väljer Hostinger

Ta inte bara vårt ord för det – här är vad personer som har använt Hostinger e-posttjänster för företag säger om sin upplevelse.

Simos

Review provider

Jag har använt Hostinger i över ett år och jag är mer än imponerad. Deras övergripande professionalism är uppenbar, men deras e-posttjänst är verkligen fantastisk – pålitlig, enkel att installera och perfekt för professionell kommunikation.

Bob Stewart

Review provider

Hostingers tjänst har vad jag behöver för e-post och domän med rätt funktioner och ett rimligt pris. Andra webbhotellstjänster påstår sig vara bäst men de begraver dig i komplexitet och marknadsföring.

OASK Publishers

Review provider

Jag har använt Hostinger Email Services för affärskommunikation, och överlag har upplevelsen varit smidig och pålitlig. Installationsprocessen var enkel och det var enkelt att ansluta e-postmeddelanden till anpassade domäner, även utan avancerad teknisk kunskap.

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30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

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Support 24/7

48-månadersplan
86% rabatt
Starter
Bäst för: egenföretagare
35,90kr
4,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 18,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
5 GB lagringsutrymme per e-post
5 vidarebefordringsregler
5 e-postalias

Förmåner:

Agentbaserad e-post
Populärast
74% rabatt
Standard
Bäst för: småföretag redo att skala upp
41,90kr
10,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 29,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
20 GB lagringsutrymme per e-post
20 vidarebefordringsregler
10 e-postalias

Förmåner:

Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Se vilka som öppnade dina e-postmeddelanden
Smarta AI-drivna e-postsvar
Automatiska svar
Agentbaserad e-post
67% rabatt
Premium
Bäst för: team som skalar
63,90kr
20,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 41,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
30 e-postalias

Förmåner:

Gratis domän i 1 år
Spåra länkklick och filöppningar
Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Se vilka som öppnade dina e-postmeddelanden
Automatiska svar
Agentbaserad e-post
86% rabatt
Starter
Bäst för: egenföretagare
35,90kr
4,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 18,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
5 GB lagringsutrymme per e-post
5 vidarebefordringsregler
5 e-postalias

Förmåner:

Agentbaserad e-post
Populärast
74% rabatt
Standard
Bäst för: småföretag redo att skala upp
41,90kr
10,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 29,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
20 GB lagringsutrymme per e-post
20 vidarebefordringsregler
10 e-postalias

Förmåner:

Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Se vilka som öppnade dina e-postmeddelanden
Smarta AI-drivna e-postsvar
Automatiska svar
Agentbaserad e-post
67% rabatt
Premium
Bäst för: team som skalar
63,90kr
20,90kr/mån
Välj plan
Pris per mailkorg. För en period på 48 månader. Förnyas vid 41,90 kr/mån för en period på 48 månader.
1 mailkorg ingår
50 GB lagringsutrymme per e-post
50 vidarebefordringsregler
30 e-postalias

Förmåner:

Gratis domän i 1 år
Spåra länkklick och filöppningar
Sök, svara, sammanfatta och skriv – allt med hjälp av AI-verktyg – obegränsat
Se vilka som öppnade dina e-postmeddelanden
Automatiska svar
Agentbaserad e-post

Varje plan har allt du behöver och mer

Skydd mot skräppost, virus och phishing
Få åtkomst till e-post på valfri app eller enhet
Spåra all aktivitet i e-postinkorgar med granskningsloggar
Skydda data med end-to-end-kryptering
Migrera dina e-postmeddelanden enkelt
Ställ in autosvar när du är borta
Vidarebefordra e-postmeddelanden till valfri e-postadress
Fånga e-postmeddelanden som skickats till felstavade adresser
Snabb, ren och lättanvänd webmail
Skydd mot skräppost, virus och phishing
Få åtkomst till e-post på valfri app eller enhet
Spåra all aktivitet i e-postinkorgar med granskningsloggar
Skydda data med end-to-end-kryptering
Migrera dina e-postmeddelanden enkelt
Ställ in autosvar när du är borta
Vidarebefordra e-postmeddelanden till valfri e-postadress
Fånga e-postmeddelanden som skickats till felstavade adresser
Snabb, ren och lättanvänd webmail

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Ta med dig din inkorg

Byter du från en annan e-postleverantör? För över dina e-postmeddelanden, mappar och kontakter nästan direkt med Kodee, din AI-assistent för e-post.
Migrera postlåda
Ta med dig din inkorg

Hostinger Mail jämfört med andra e-postleverantörer

Hostinger Mail kontra GoDaddy Email

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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