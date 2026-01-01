Propriul tău agent cu inteligență artificială. Privat, mereu activ și activ în 60 de secunde.
Configurare instantanee
OpenClaw este incredibil de ușor de instalat, aducând agenții AI la îndemâna tuturor. Fără jargon, fără complexitate, doar o cale rapidă către prima automatizare.
Întreținere zero
OpenClaw gestionat se ocupă de toate aspectele legate de securitate, actualizări și copii de rezervă. Agenții tăi de inteligență artificială funcționează 24/7, fără nicio intervenție manuală.
Instrumente încorporate
OpenClaw are tot ce ai nevoie pentru un început ușor — modele AI, navigare web și o cutie poștală agentică, toate încorporate.
OpenClaw cu Hostinger vs. altele
Întrebări frecvente despre OpenClaw Hostinger
Am nevoie de cunoștințe tehnice pentru a configura OpenClaw?
Deloc. OpenClaw cu un singur clic este conceput pentru persoanele care nu au atins niciodată un server în viața lor. Implementarea noastră cu un singur clic gestionează întreaga instalare - de la mediul serverului până la configurația AI. Trebuie doar să alegeți planul, să faceți clic pe implementare, iar asistentul dvs. personal AI este activ în câteva minute. Fără codare, fără linii de comandă, fără tablouri de bord complicate
Cum funcționează creditele AI și trebuie să configurez conturi externe?
Creditele tale AI vin preintegrate și gata de utilizare imediat ce le despacheți. Spre deosebire de o configurare standard OpenClaw, nu trebuie să creezi conturi la furnizori de AI precum OpenAI sau Anthropic, să generezi chei API sau să gestionezi nicio configurație tehnică. Pur și simplu achiziționează credite prin intermediul tabloului de bord Hostinger, iar asistentul tău va fi pornit instantaneu. Când ai nevoie de mai multe, reîncarcă direct din același tablou de bord - este atât de simplu.
Datele mele sunt private și sigure?
Absolut. Fiecare instanță OpenClaw rulează în propriul mediu izolat, ceea ce înseamnă că datele și conversațiile dvs. sunt complet separate de cele ale altor utilizatori. Blocăm fiecare container pentru a preveni accesul neautorizat sau modificările externe, iar fiecare instanță vine cu un gateway de securitate personalizat, de înaltă complexitate, generat în mod implicit. Beneficiați de protecție de nivel profesional fără a fi nevoie să configurați nimic personal.
Care este diferența dintre OpenClaw cu 1 clic și rularea OpenClaw pe un VPS?
Cu un VPS, obțineți acces root complet și control total asupra serverului — dar asta înseamnă și că sunteți responsabil pentru configurare, actualizări și securitate. OpenClaw cu un singur clic elimină toată această complexitate. Noi ne ocupăm de infrastructură, menținem instanța dvs. la cea mai recentă versiune stabilă și adăugăm niveluri suplimentare de securitate — astfel încât să vă puteți concentra în întregime pe utilizarea asistentului dvs. AI, nu pe gestionarea unui server. Dacă sunteți un dezvoltator care dorește personalizare completă, planurile noastre VPS OpenClaw sunt mai potrivite.
Ce pot face de fapt cu OpenClaw?
OpenClaw este asistentul tău personal bazat pe inteligență artificială care funcționează 24/7, chiar și atunci când laptopul este închis. Îl poți conecta la aplicațiile tale de mesagerie preferate — inclusiv WhatsApp, Telegram, Slack și Discord — și îl poți folosi pentru a automatiza sarcinile zilnice, a gestiona conversațiile pe diferite platforme, a gestiona clienți potențiali, a rula automatizări în browser și multe altele. Gândește-te la el ca la un membru al echipei digitale care nu doarme niciodată și este mereu gata să ajute.